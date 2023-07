Luciani, la moto è una passione "I miei week end in giro per l’Italia"

Federico Luciani, 8 anni, campioncino in sella alla moto. Luciani, di Comacchio, ha da poco partecipato al campionato italiano velocità Civ, accelerate e sorpassi lungo le piste dislocate in tutta Italia, nella categoria junior A. Ancora qualche settimana fa sfrecciava al circuito di Cascia (provincia di Perugia) per la quarta tappa del campionato. Partecipa al trofeo Simoncelli che comprende tutto il territorio italiano. Il suo soprannome? Twister23.

Appena otto anni, la passione per la moto. Come ha cominciato?

"La mia è una passione che ho sempre avuto. Che mi ha portato alla prima esperienza in minimoto. Era l’ottobre del 2020 presso la scuola Zocchi di San Mauro Mare, a Forlì"

I primi passi, le prime ‘pieghe’. Poi?

"Nel mio percorso di crescita sono stati seguito da istruttori e da grandi campioni di motociclismo. Tra questi Massimo Roccoli e Kevin Zanoni. Sono passato alla scuola Blata di Codogno gestita da Lucrezia Cremonesi per approdare successivamente all’Smc di Como. E’ come una famiglia che crede con forza in me, mi affida all’esperienza di Rubén Corrado"

Un bel percorso, anche se siamo ancora all’inizio

"Devo ringraziare la scuola primaria di Fattibello, a Comacchio, e tutte le insegnanti della classe 2A che mi sostengono nel mio percorso, al suo team Dps racing vincitore del campionato italiano ed europeo nel 2022"

Non mancano i sacrifici, ci vuole impegno per riuscire magari a salire sul podio

"Faccio allenamenti costanti di 4 ore ogni martedi presso la scuola Smc di Como. La partenza alle 9,30 del mattino, ritorno a mezzanotte. I sedili dell’auto ormai sono diventati il mio letto e il più delle volte il mio banco di scuola. Tutti i week sia per me che per i miei genitori sono basati sulle trasferte nelle varie pista in tutta Italia"

Vuole salutare qualcuno?

"Vorrei ringraziare la mia famiglia e gli sponsor. Beppe Zannini per il suo costante sostegno".