L’ultimo saluto ad Adele Rasicci, la prof che amava tanto correre

PODISMO

L’ultimo saluto ad Adele, ultramaratoneta e donna ‘speciale’. A dare la triste notizia della morte di Adele Rasicci in Scaramelli (foto), 68 anni, la madre con il marito e il figlio. I funerali avranno luogo oggi alle 14.45, partendo dalla camera mortuaria di via Fossato di Mortara per la Certosa di Ferrara, dove alle 15 sarà celebrata la santa messa. Adele Rasicci, professoressa in pensione risiedeva a Ferrara, era molto nota nel mondo delle corse su lunga distanza. È stata tesserata per l’Atletica Estense (2011-2013) e poi per l’Atletica Bondeno (2015-23) "una persona speciale", come l’ha definita Daniele Guandalini, presidente della sua società sportiva. A oggi nel suo ricco curriculum sportivo 151 ultramaratone, per un totale di oltre 12mila chilometri percorsi. La sua prima risale al 25 aprile 2003 con la 50 km di Romagna, all’età di 48 anni. Il 26 giugno 2007 la prima 100 km su strada con la 100 km del Passatore. In un ventennio di attività sulle lunghe distanze, Adele alterna strada e trail. Di rilievo le annate 2017 e 2019, con rispettivamente 17 e 16 gare ultra. Il 9-13 luglio 2012 Adele si avventura pure all’estero, partecipando in Spagna all’Al Andalus Ultra Trail di 230km in 5 tappe. Il 15 settembre 2019 alla Lupatotissima si laurea campionessa italiana FIDAL SF65 nella gara di 24 ore con 127,611km. Nel marzo 2022, all’età di 67 anni, partecipa all’UMF Winter Edition 6 giorni, ove è terza donna e prima di categoria con 471,521km percorsi. La partecipazione a questa sei giorni Adele l’aveva annunciata come festeggiamento per la pensione di professoressa estense. Nel settembre 2022 al Campionato Italiano IUTA di 48 ore sempre a Policoro, Adele è seconda donna e prima di categoria. Quest’anno Adele, ha partecipato a tre gare ultra Ronda Ghibellina, UMF Winter Edition 48h e Cinisello Balsamo Running Festival 12h.

Mario Tosatti