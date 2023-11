L’Under 17 pareggia ma resta prima

Non è più a punteggio pieno ma rimane in vetta alla classifica del campionato la Spal under 17, che dopo sei vittorie di fila ha rallentato la marcia pareggiando a reti inviolate sul campo del Fiorenzuola. La squadra di Pedriali (foto) resta a +2 su Cesena e Vicenza che hanno pareggiato nello scontro diretto tra seconde. Non è più leader del torneo invece la Spal under 16 che ha ceduto momentaneamente lo scettro al Cesena. La squadra di Buriani ha pareggiato 2-2 sul campo del Vicenza, che ha accorciato le distanze e rimesso il match in equilibrio negli ultimi minuti. Ai giovani spallini non è bastata la doppietta di Ruffino, che aveva portato avanti i biancazzurri. Vittoria esterna invece per la Spal under 15 di mister Viviani che si è imposta sul campo del Fiorenzuola (2-3) con due reti di Infantocci e un autogol dei rossoneri, mentre l’under 14 ha conquistato il derby col Modena: 3-1 (2 Edomwnoyi e gol di Meta).