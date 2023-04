L’under 17 stende il Sudtirol Poker e posto playoff per l’under 15

En plein di successi nel weekend per il settore giovanile biancazzurro, che centra un fantastico tris di successi nelle partite giocate dalle selezioni under 17, under 16 e under 15. L’under 17 di mister Pensalfini ha battuto a domicilio il Sudtirol (0-3) nella sfida valida per la ventiquattresima e terzultima giornata del campionato nazionale. A decidere il match sono state la doppietta di Camelio e la rete di Moratti, marcature tutte arrivate nel secondo tempo. Due successi anche per under 16 e under 15 nel doppio confronto al Gibì Fabbri con l’Hellas Verona nella penultima giornata di entrambi i campionati di categoria. L’under 16 di mister Troiano si è imposta per 2-0 sui gialloblù grazie ai gol di Castiglione e Samaritani, confermandosi al sesto posto in campionato, ultima posizione utile per accedere alla fase playoff. Ad una giornata dal termine la Spal ha un punto di vantaggio sul Brescia, che i biancazzurri affronteranno proprio nel prossimo turno. L’under 15 di mister De Gregorio invece ha superato l’Hellas Verona per 4-1 conquistando matematicamente con una giornata di anticipo la qualificazione ai playoff per il titolo nazionale di categoria. I biancazzurri hanno chiuso il primo tempo sul 2-0 con le marcature di Colpo e Leoni, mentre nella ripresa sono andati a segno Annovi e il subentrato Milazzo. L’ultima giornata sul campo del Brescia decreterà il posizionamento.