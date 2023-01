L’under 18 vince in casa del Milan

Non capita tutti i giorni che la Spal sbanchi il campo del Milan. È accaduto nel campionato under 18, con la squadra di Pedriali – campione d’Italia in carica – che si è imposta di misura a Milano (0-1 il punteggio) grazie al rigore trasformato da Marrale nella ripresa. Quella contro i rossoneri è naturalmente una vittoria di prestigio, che certifica le ambizioni della Spal anche per questa stagione. In classifica i biancazzurri consolidano il primo posto a +2 sull’Inter, mentre il Milan resta in terza posizione ma scivola a -7. Il Milan si è però preso la rivincita nel campionato under 17, passando in via Copparo in maniera piuttosto netta (1-3). La squadra di Pensalfini è quartultima, con un bilancio abbastanza negativo (tre vittorie, tre pareggi e 10 sconfitte). Infine, nel campionato under 16 la Spal ha pareggiato a reti inviolate (0-0) sul campo del Cittadella, mentre nella categoria under 15 Cittadella-Spal è finita 1-1.