Lunedì a Rimini, ma servirà la tessera del tifoso. Oggi alle ’Mura’ si potrà rinnovare la card Riunione del Gos per definire gli ultimi dettagli sulla prevendita dei biglietti per la gara di Rimini. Tessera del tifoso obbligatoria per i supporters spallini residenti in provincia di Ferrara. Emissione e rinnovo della Spal Card oggi al centro commerciale Le Mura. Prevendita dovrebbe iniziare oggi pomeriggio.