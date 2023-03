"L’unica cosa che conta è esserci A Cosenza per i nostri colori"

Mai sola. Nemmeno ad oltre 900 chilometri dalla nostra città. Il gruppo Curva Ovest Ferrara chiama a raccolta il popolo biancazzurro in vista della trasferta in programma domenica prossima a Cosenza. "Nella situazione in cui versiamo non possiamo permetterci il lusso di goderci la vittoria appena conquistata – recita il post degli ultras –. La nostra testa, così come quella della squadra, deve già essere proiettata sulla trasferta di Cosenza, dove andare a conquistare i tre punti è ancora più importante di quanto accaduto contro il Cittadella. Alla squadra chiediamo di tenere acceso il fuoco che ha mostrato di avere, di sbranare l’erba sul campo dei rossoblù e di vincere. Vincere e basta! Ai tifosi, e in particolare alla curva, chiediamo di mostrare concretamente il loro sostegno alla squadra, il loro orgoglio per i nostri colori e per la nostra maglia, con la loro presenza. Il tempo delle chiacchiere è finito: non serve il sostegno sui social o davanti alla tv sul divano di casa. L’unica cosa che conta è esserci! Anche se costa sacrifici, anche se sono più di 1.800 i chilometri che bisogna percorrere per poterlo fare. Organizzate questo viaggio, andiamo a mostrare con orgoglio i nostri colori e a difendere la categoria in cui meritiamo di stare. Esserci è l’unica cosa che conta! Noi ci saremo, e tu?". Nel corso della stagione, nonostante il rendimento decisamente al sotto delle aspettative di Dickmann e compagni, la tifoseria spallina ha sempre risposto presente. Anche nelle trasferte più lunghe e scomode dal punto di vista logistico come Bari (105 supporters al seguito), Reggio Calabria (78) e Cagliari (66, di venerdì sera). La gara di Venezia – cui ha fatto seguito una dura contestazione – invece è stata quella che ha fatto registrare il numero più elevato di spallini nel settore ospiti, addirittura mille.

s.m.