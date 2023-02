L’unica gioia dalla Primavera Sbanca Brescia e resta seconda

Per fortuna c’è il settore giovanile, dove la Spal lotta per la promozione con la selezione Primavera e comanda la classifica davanti a Inter e Milan con l’under 18. Nel campionato Primavera 2 i biancazzurri conquistano la quarta vittoria di fila, sbancando Brescia con un punteggio clamoroso. Sul campo delle rondinelle finisce addirittura 0-5, con la squadra di Grieco (foto) che domina la partita consolidando il secondo posto in classifica. La capolista Genoa torna a fare la voce grossa, rifilando un perentorio 6-0 al malcapitato Albinoleffe, mentre alle spalle dei biancazzurri rallenta il Parma che pareggia in casa con la Cremonese e viene agganciato in terza posizione dal Monza. La graduatoria quindi vede il Grifone al comando a +3 sulla Spal e +6 su Parma e Monza. La Spal sembra tornata la corazzata di inizio stagione, quando vinceva sempre segnando a raffica e senza subire reti. A Brescia i biancazzurri hanno sbloccato il risultato con Breit, poi è arrivata la doppietta di Boccia e infine hanno dilagato con la rete di Imputato e il rigore realizzato da Semenza. Una prova di forza che regala ulteriore autostima e consapevolezza in una squadra che ha i mezzi per lottare fino alla fine per la promozione diretta in Primavera 1. È chiaro però che per raggiungere e superare il Genoa servirà una vera e propria impresa. Nel prossimo turno per esempio la Spal affronterà l’insidioso Como, mentre il Genoa sulla carta non dovrebbe avere grossi problemi sul campo del Cittadella. Intanto, oggi è il giorno della Spal under 18, prima in classifica a +2 sull’Inter e +7 sul Milan. I biancazzurri di mister Pedriali ospitano il Parma, mentre l’Inter è di scena sul campo del Torino e il Milan in casa contro l’Hellas Verona.