L’uomo in più non basta: la Spal non sfonda

Non c’è due senza tre, purtroppo. Come accaduto contro Cittadella e Modena, la Spal non riesce a sfruttare la possibilità di giocare un tempo intero in superiorità numerica. E con l’Ascoli deve accontentarsi di un pareggio, che contribuisce a muovere la classifica ma ha il sapore amaro dell’occasione sciupata. Al Mazza – dove la squadra di De Rossi non vince da tre mesi (tre pareggi e altrettante sconfitte nelle ultime sei gare casalinghe) – finisce 1-1, coi padroni di casa che passano in vantaggio con Dickmann e il Picchio che pareggia i conti con Adjapong. Mister De Rossi schiera l’ormai classico 3-4-2-1, con Meccariello al centro della difesa a tre al posto di Varnier. In linea mediana vengono confermati Prati e Zanellato, e sulla sinistra Celia. In attacco invece come previsto la scelta cade su Moncini, assistito da Valzania e Maistro. Il numero 9 vince il ballottaggio con Rabbi, mentre La Mantia non va nemmeno in panchina a causa di una sindrome gastrointestinale.

L’approccio della Spal è molto timido e all’insegna dell’attenzione alla fase di non possesso, con l’Ascoli che si dimostra più propositivo senza però riuscire a rendersi pericoloso. Al primo affondo però i biancazzurri passano in vantaggio: dopo un’azione manovrata, la palla arriva sui piedi di Dickmann, che defilato sulla destra vede Leali fuori posizione e calcia sul primo palo beffando il portiere bianconero. Il capitano è particolarmente ispirato e pochi minuti più tardi va di nuovo al tiro, trovando però l’opposizione del numero 1 del Picchio. La Spal continua a provarci, e intorno alla mezz’ora fallisce una chance clamorosa per raddoppiare: sugli sviluppi di una punizione di Maistro, il colpo di testa di Peda viene respinto da Leali sui piedi di Moncini, che ad un passo dalla porta manda incredibilmente a lato. I biancazzurri sembrano controllare agevolmente la situazione, ma alla prima vera occasione l’Ascoli pareggia i conti: sul cross dalla sinistra di Falasco la retroguardia spallina si fa trovare impreparata, con Adjapong che si inserisce tra Meccariello e Celia e batte Alfonso. Il primo tempo però riserva un altro colpo di scena: Giovane interviene in maniera durissima su Valzania, e dopo essere stato richiamato al Var l’arbitro Ghersini estrae il cartellino rosso lasciando la squadra di Bucchi in inferiorità numerica per tutta la ripresa.

La Spal però fatica terribilmente a sfruttare l’uomo in più, andando vicina al gol soltanto con un colpo di testa di Zanellato sugli sviluppi di un corner e con Celia che dopo una bella triangolazione con Maistro viene disturbato al momento della conclusione. Il finale però è incandescente: Lungoyi sfrutta un controllo sbagliato di Zanellato ma colpisce un palo clamoroso, poi in pieno recupero la palla carambola sulla testa di Rauti, che incredibilmente centra la traversa ad un passo dalla porta. E ora la palla passa alla società, per gli indispensabili interventi sul mercato.

Stefano Manfredini