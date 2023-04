Maggi conferma il dialogo con Lnp "Vorremmo ospitare le finali di B"

"Ferrara è tra le città che puntano ad ospitare le finali promozione di serie B, che la Lnp ha in programma per il 16, 17 e 18 giugno e saremmo ben lieti se venisse scelta". L’anticipazione dei giorni scorsi pubblicata da Il Resto del Carlino trova conferma nelle parole dell’assessore allo Sport Andrea Maggi (nella foto), che sta lavorando per far sì che la nostra città possa essere scelta per ospitare un evento che, in quei tre giorni con gli altri campionati terminati, la collocherebbe tra le capitali del basket nazionale, con tanti tifosi e addetti ai lavori, oltre ovviamente a squadre e atleti, che si recherebbero nella nostra città, dando un impulso ulteriore a vivacità e turismo.

Insomma, un’operazione da cavalcare, anche se Ferrara non è la sola città in lizza. Ma i contatti tra la Lnp e la giunta sono in corso e si stanno valutando tutti gli aspetti, compreso immaginiamo il fatto che una kermesse simile manca nel palasport estense dal 2006, quando per la precisione la Carife di Roberto Mascellani e Sandro Crovetti organizzarono le finali di A2 di Coppa Italia. I tempi sono maturi quindi, per tornare ad allestire una kermesse di tale portata, a maggior ragione in un momento in cui si sta cercando di ripartire dalle ceneri del Kleb Basket: agli occhi di tutto il mondo della palla a spicchi nazionale, un’occasione di questo tipo sarebbe una spinta e una vetrina ulteriore per la nostra città, e magari un’occasione anche di farsi conoscere per la nascente Fondazione, che verrà presentata nei prossimi giorni in Comune.

"Ci siamo sentiti con la Lnp ribadendo la piena disponibilità ad esserci da parte nostra – sono ancora parole di Maggi – e la settimana prossima incontrerò personalmente i vertici della Lega per discuterne".

La macchina pare essersi messa in moto dunque, non resta che vincere la concorrenza di altre piazze storiche (ma Ferrara, essendo campo neutro ed anche logisticamente comoda da raggiungere, potrebbe essere più gradita per molti).

Sono tante le piazze nobili decadute che spingono per un posto al sole nella prossima serie A2: da Livorno addirittura con due formazioni, poi Vigevano, Mestre, Orzinuovi, Rieti e Roseto.

Senza dimenticare le possibili rivelazioni, che in questi casi non mancano mai.

Anche i lavori di cui necessita il palasport estense non paiono preoccupare troppo lo stesso Maggi: "Stiamo già provvedendo a fare quello che serve per preparare la struttura a un evento di questo tipo", precisa l’assessore.

Mauro Paterlini