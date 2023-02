Magia di Bertetti sulla sirena Il Kleb è vivo e vuole lottare

hdl nardò

91

tassi group ferrara

93

HDL NARDO’: Parravicini ne, Donda 2, Zugno 4, Antonaci ne, Stojanovic 22, Buscicchio ne, La Torre 8, Baldasso 13, Baccassino ne, Poletti 20, R. Smith 22, Borra ne. All. Di Carlo.

TASSI GROUP FERRARA: Amici 12, Jerkovic 18, Cleaves 15, Cazzanti ne, Valente, A. Smith 15, Tassone 6, Pianegonda 6, Bertetti 14, Campani 7. All. Leka.

Parziali: 21-29; 47-48; 73-63.

Arbitri: Boscolo, Grappasonno, Pecorella.

E’ la vittoria del sacrificio, del rispetto e della dignità. E’ la vittoria di un gruppo dagli enormi valori morali, che per quaranta minuti mette da parte le grane extra campo e trova due punti fondamentali per la corsa salvezza, mettendo fino a una striscia di sei ko consecutivi. A Lecce, ieri sera, è sembrato l’inizio di una favola, che ora si merita il lieto fine atteso da tutti gli appassionati biancazzurri, perché dopo un successo di questa rilevanza fermarsi ora sarebbe veramente un peccato. Comunque vada, la Tassi Group si merita tutto il supporto della sua gente, da oggi di nuovo in ansia per la delicata situazione societaria, a cui entro un paio di giorni andrà data una definizione.

La gara in terra pugliese ha visto un grande approccio dei biancazzurri, capaci di segnare 17 punti in 5’, mentre è la fisicità di Stojanovic ad aiutare Nardò a restare a galla. Amici è "on fire" e segna dall’arco il nuovo +7, l’Hdl è solo Russ Smith e il Kleb chiude avanti di otto lunghezze la prima frazione grazie alla tripla di Pianegonda. Sono ancora Amici e Smith a produrre le cose migliori in casa biancazzurra, Ferrara sembra in serata e la tripla dall’angolo di Bertetti vale la doppia cifra di vantaggio (28-40). Cleaves risponde a Baldasso dai 6,75, poi il Kleb si scompone un po’ e Nardò piazza un break di 9-0 con cui si riporta ad un solo punto di distanza. Approcciano meglio i pugliesi alla ripresa, la Tassi Group tocca il -5 poi si rifà sotto con Smith e Bertetti, ma La Torre è un cecchino dall’arco e al 24’ è 62-55.

Russ Smith pigia sull’acceleratore e punisce in contropiede, distratta Ferrara in transizione e Nardò comincia a segnare con troppa facilità, nonostante le buone risposte dei biancazzurri nella metà campo offensiva. Il Kleb si innervosisce e sprofonda a -13, si sveglia Jerkovic con la tripla frontale del 73-66 a inizio ultimo parziale, ma risponde Stojanovic per la nuova doppia cifra di vantaggio. Pazzesco break dell’ala serba della Tassi Group, che segna 14 punti in fila e regala ai suoi il +1 al 33’.

Si sblocca anche Tassone dall’arco e d’un tratto la panchina estense si ritrova dopo settimane di blackout. Ferrara piazza un 23-3 mortifero e si trova avanti di sette punti, Nardò si ridesta e il finale è al cardiopalma, Stojanovic segna la tripla del 91-91 a cinque secondi dalla fine ma Bertetti non ci sta, attacca l’area e segna il cesto più importante della stagione del Kleb, che vale un successo fondamentale in ottica salvezza. Un gruppo che si merita di concludere la stagione sul campo, ora ancor di più.

Jacopo Cavallini