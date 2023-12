Maistro fa sorridere Colucci: nessuna lesione, il centrocampista torna disponibile

Arrivano buone notizie dall’infermeria di via Copparo, che seppur molto lentamente comincia a svuotarsi. Se per rivedere in campo i vari Dalmonte, Iglio e Siligardi – per non parlare di Sits e Arena – bisognerà attendere il girone di ritorno, nel prossimo turno tornerà a disposizione Rosafio e forse pure Contiliano, anche se è prevedibile che il centrocampista non potrà ancora essere utilizzato a pieno regime. La notizia che mister Colucci attendeva con più ansia però era l’esito degli esami strumentali a cui è stato sottoposto Maistro in seguito al risentimento muscolare avvertito sabato scorso a Gubbio.

Ebbene, gli accertamenti effettuati hanno escluso lesioni, e il centrocampista di Porto Tolle si è subito rimesso a disposizione dell’allenatore lavorando in parte da solo e in parte coi compagni. Come sempre avviene in questi casi, le sue condizioni continueranno ad essere monitorate con l’obiettivo di non prendersi rischi inutili.

RECUPERI. Ieri si sono disputati due recuperi piuttosto importanti per la zona playout del girone B di serie C, con la Spal quindi spettatrice particolarmente interessata. Nella prima gara, al Porta Elisa la Lucchese ha superato la Juventus Next Gen grazie ad una rete realizzata in pieno recupero da Rizzo Pizza su calcio di punizione. Sono tre punti d’oro per i rossoneri, che agganciano l’Ancona a metà classifica a quota 20 punti. I bianconeri – che devono recuperare un altro incontro, con la Virtus Entella – restano invece inchiodati in terzultima posizione a braccetto con la Spal a 14 punti. È finita invece a reti inviolate la partita tra Olbia e Rimini, un pareggio con poche emozioni che consente ai sardi di uscire dalla zona playout portandosi a 17 punti (in coabitazione con la Virtus Entella, a +1 sulla Vis Pesaro e +3 su Spal e Juventus Next Gen). Nel prossimo turno di serie C girone B, ecco le gare che riguardano le squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere: Juventus Next Gen-Pineto, Pescara-Olbia, Spal-Virtus Entella, Lucchese-Fermana, Sestri Levante-Ancona e Perugia-Vis Pesaro. ARBITRO. La gara di sabato prossimo tra Spal e Virtus Entella sarà diretta da Valerio Vogliacco della sezione di Bari, coadiuvato dagli assistenti Marco Sicurello di Seregno, Roberto Meraviglia di Pistoia, mentre il quarto uomo sarà Riccardo Boiani di Pesaro.

s. m.