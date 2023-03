Maistro, la rinascita corre sulla fascia sinistra

FERRARA

Fabio Maistro è uscito dal letargo, tornando a mostrare – seppur a sprazzi – i lampi di genio che la scorsa estate avevano indotto la Spal a puntare su di lui. L’approccio del centrocampista di Porto Tolle in biancazzurro era stato più che mai positivo, con tre reti nelle prime 10 giornate di campionato. Nonostante tre gare saltate a causa di qualche acciacco. Numeri da attaccante per il trequartista che mister Venturato aveva scelto per il proprio 4-3-1-2. Con De Rossi le cose non funzionavano più come prime, anche a causa di un rendimento in caduta libera che ben presto lo ha fatto retrocedere nelle gerarchie del tecnico.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sciocca espulsione rimediata in pieno recupero sul campo del Cagliari, un quarto d’ora circa dopo il suo ingresso in campo. Si era addirittura parlato di una sua cessione negli ultimi giorni del mercato di gennaio, poi però Maistro è rimasto a Ferrara riprendendo a lavorare a testa bassa per riconquistare un posto da titolare. L’avvicendamento tra DDR e Oddo lo ha aiutato, ma il tecnico pescarese non gli ha regalato nulla. Concedendogli una manciata di minuti col Como e lasciandolo in panchina col Genoa.

Maistro si è rivisto nel turno infrasettimanale col Frosinone, quando nonostante una prestazione al di sotto della sufficienza ha servito un assist favoloso a La Mantia dimostrando di essere tra i pochi giocatori spallini ad avere le qualità per accendere la luce sotto forma di palle giocabili per le punte. Così, col Cittadella mister Oddo lo ha gettato nuovamente nella mischia dal primo minuto facendolo partire largo sulla fascia sinistra. Un ruolo inedito per Maistro – quantomeno a Ferrara – che ha però dimostrato di interpretare molto bene. Tanto che il gol del vantaggio firmato da Fetfatzidis è proprio arrivato grazie ad una sua iniziativa, con assist col contagiri per il greco. Non è tutto, perché Maistro ha messo lo zampino anche nella rete del raddoppio, mettendo al centro dell’area una palla che poi Dickmann ha passato a Prati per il momentaneo 2-0. Tra i punti di forza del centrocampista di Porto Tolle spicca la duttilità, potendo giocare in tantissimi ruoli in linea mediana e sulla trequarti. Niente di meglio per un allenatore come Oddo che non ha un modulo di riferimento – quantomeno non ancora – e ama cambiare abito alla sua squadra anche nel corso della stessa partita. A prescindere dalla posizione quindi a Cosenza toccherà ancora a lui.

s.m.