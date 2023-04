Mantovani a ridosso della top ten

Si è concluso in crescendo il weekend di Assen. Dopo aver conquistato in gara 1 i primi punti Andrea Mantovani ha continuato la propria crescita, concludendo gara 2 in 12° posizione, a pochi decimi dalla top ten.

Concluso il warm up anticipatamente dalla bandiera rossa in 8° posizione, dopo 6 giri, Andrea è

tornato in pista per Gara 2. Partito bene dalla 15° casella, ha subito guadagnato posizioni, salvo scendere in P15 nel corso del secondo passaggio. Nel proseguo della corsa il pilota italiano ha lottato con tenacia ed intelligenza, riuscendo nuovamente a conquistare posizioni, sino a tagliare il traguardo 12° posizione.

Questo risultato consente ad Andrea di conquistare ulteriori punti, fondamentali per guadagnare posizioni in classifica generale e guardare con ottimismo al futuro. Andrea e Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team torneranno in pista dal 5 al 7 maggio sul tracciato di Barcellona, per il quarto round della stagione 2023.

Questo il commento di Andrea Mantovani: "Ho cercato di gestire nel modo migliore, con l’obiettivo di raccogliere punti e dati importanti. Sono felice del lavoro svolto: certamente c’è ancora tanto da fare, ma per ora possiamo goderci i nostri progressi. Ringrazio il team per il meraviglioso supporto. Ci vediamo a Barcellona".