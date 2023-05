Mantovani sesto al Gp in Francia

Il Gran Premio di Francia, round di apertura del FIM Enel MotoE World Championship 2023, ha visto in pista il ferrarese

Andrea Mantovani.

Dopo un venerdì con condizioni fredde al mattino e macchie di pioggia nelle qualifiche del

pomeriggio, Andrea si è qualificato in 10° posizione. Mantovani è partito bene in gara 1 concludendo il primo giro in nona posizione, risalendo fino alla

settima posizione nel terzo giro. Andrea aveva il passo per avvicinarsi ai primi, ma al quarto giro purtroppo ha perso l’anteriore ed è caduto. In gara 2, Andrea è partito ancora una volta dalla decima casella in griglia ed ha costantemente recuperato posizioni ritrovandosi ottavo e mantenendo un ottimo ritmo che lo ha portato ancora più vicino ai primi. Dopo gli otto giri di gara tiratissimi, Mantovani ha tagliato il traguardo

in sesta posizione.