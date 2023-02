Mantovani, sfida doppia Mondiali e moto elettriche

Sarà protagonista dell’esordio delle moto Ducati nel campionato del mondo Moto E, bolidi a trazione elettrica capaci di raggiungere anche i 280 chilometri all’ora.

Lui è un ferrarese, di Migliarino, Andrea Mantovani (28 anni), e a giorni partirà per l’Australia per un altro campionato iridato Supersport, categoria moto 600, che affianca la Superbike, e sarà portacolori del team Evan Bros, uno dei migliori del circus, con due titoli mondiali alle spalle.

"Sono carichissimo e onorato di poter affrontare questa sfida", ha detto ieri il pilota incontrando il sindaco Alan Fabbri, nell’ufficio del primo cittadino.

All’orizzonte, dopo la gara australiana (a Phillip Island, dal 22 febbraio) ci sarà il campionato mondiale Moto E, l’elettrico che vedrà per la prima volta la discesa in pista della Ducati. Ducati proprio condotta dal biker ferrarese, che correrà con il team Rnf, rappresentato in passato anche da piloti come Valentino Rossi e Andrea Dovizioso.

"È una gioia grande vedere in pista, in palcoscenici di questo livello, un ferrarese", ha detto il primo cittadino complimentandosi con Mantovani, staff e tutti i team.

"Ferrara tifa per te, orgogliosa di avere un portacolori del nostro territorio correre a livello top, dopo essersi messo in luce con risultati e capacità". Mantovani, come ha spiegato, è infatti stato scelto da Ducati dopo che, chiamato come outsider al Mugello, l’anno scorso, ha conquistato il podio.