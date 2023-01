Manuel Russello è un nuovo giocatore della Giara Assicurazioni Ferrara

La società Giara Assicurazioni Ferrara rende noto di aver positivamente concluso le trattative per portare l’atleta Manuel Russello in maglia biancoazzurra. L’esterno arriva a titolo definitivo dal Monteprandone.

Un’operazione di mercato in entrata che va ad arricchire le scelte offensive a disposizione di coach Fernando Capurro e potenzia il roster in vista di un girone di ritorno che si prospetta intenso e caratterizzato da un generale potenziamento delle competitor nella corsa ai play off. Classe ‘96, Manuel vanta un’esperienza consolidata: dall’Orlando Pallamano Enna alla Team Network Albatro, poi Bologna, Ragusa, Vigasio e Monteprandone.