Marchini piace al Masi Due team per Cavallari

Primi movimenti di calcio mercato, che coinvolgono soprattutto società dell’Alto Ferrarese. Dopo il divorzio consensuale l’allenatore della Comacchiese Oscar Cavallari (nella foto) non resterà disoccupato a lungo. Sull’allenatore lagunare ha messo gli occhi infatti il Sant’Agostino per il dopo Zambrini, ma dovrà vedersela dalla concorrenza del Mesola, che ha pensato a lui per tentare il salto di qualità e la storica promozione. Il club castellano ha il vantaggio della distanza da Comacchio, cittadina dove vive Cavallari, ma ha l’handicap della categoria inferiore, mentre i ramarri possono mettere sul tavolo l’Eccellenza e anche possibilità economiche superiori per cominciare un nuovo corso, operazione che non ha avuto successo con Enrico Zaccaroni.

Sempre in Eccellenza la dirigenza del Masi Torello Voghiera ci si sta guardando intorno per il dopo Rudy Brunelli. Domenica prossima i tricolori dovrebbero raggiungere la certezza di restare in categoria, gli basterà vincere il derby con la già retrocessa Comacchiese, impresa ampiamente alla portata. E poi si getteranno le basi per la nuova squadra.

Intanto il direttore sportivo Juri Roda e il direttore generale Graziano Quarella stanno pensando a Davide Marchini, attuale allenatore del Granamica, dove è reduce da due anni molto positivi nel Bolognese. D’altra parte non è certo un segreto che l’ex spallino piaccia a Roda, con il quale aveva collaborato anche ai tempi della Comacchiese. A Bondeno, in Prima categoria, si avviano alla separazione le strade con Antonio Alberani, direttore sportivo della promozione, che diventerà il nuovo direttore generale della X Martiri, raggiungendo a Porotto il figlio Riccardo, che resterebbe nella carica di direttore sportivo. A fine stagione dovrebbe salutare anche l’allenatore matildeo Breveglieri. Il XII Morelli affiderà le redini del mercato a Calandrino, mentre Farioli è sarà il nuovo direttore sportivo a Bevilacqua, club intenzionato a uscire dall’anonimato.

Franco Vanini