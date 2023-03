Mario Maggi e Marco Pareschi coppia vincente nel Gp “Io gioco a bocce”

L’ASD La Ferrarese è protagonista assoluta dell’avvio di stagione 2023 nel settore agonistico senior e in quello paralimpico delle bocce, specialità Raffa. E’ arrivata nel week end la vittoria della coppia DIR, Cat. B, formata da Mario Maggi e Marco Pareschi, che hanno trionfato nel G.P. “Io gioco a bocce”, gara regionale organizzata dalla bocciofila Modena Est. Il team Quisisana-Amsef, che prende il nome dai partner che supportano l’attività integrata della società, ha ben figurato anche in cat. C, senza raggiungere il podio, ma ad aprile affronterà il primo turno del campionato italiano a squadre, un vero e proprio spareggio che vedrà la squadra di C.T. Bergamini affrontare i pari categoria della Modena Est. La vincente staccherà il pass per le finali di Roma previste a fine maggio.

In ambito senior è arrivata a prima vittoria stagionale, dopo una serie di ottimi piazzamenti da parte degli atleti del Femet Team. A centrarla è stato Jacopo Frisoni, sammarinese portacolori della bocciofila La Ferrarese, che ha trionfato nel Primavera Estense, gara regionale individuale a cui hanno partecipato ben 168 atleti di ogni categoria. Frisoni si è imposto in finale sul ferrarese Zerbini, in forza alla Sammartinese di Reggio Emilia, dopo aver superato il suo compagno di squadra Mazzoni, terzo classificato. Nella gara regionale di Malalbergo, anche Andrea Pirani aveva chiuso al secondo posto, sconfitto in finale dal reggiano Luccarini.

La società La Ferrarese ha iscritto ben 3 squadre nei campionati a squadre di 1^, 2^ e 3^ categoria. Il Femet Team 1 di c.t. Campion esordirà il 22 aprile contro la Canova Budrio, mentre in settimana partirà l’avventura del Femet Team 3 e del Femet Team 2.