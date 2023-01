Masi abbonato al pari, crisi del Sant’Agostino

Due volte in vantaggio con bum bum Cazzadore e due volte rimontati: per poco i tricolori, nonostante l’inferiorità numerica, non fanno il colpaccio a Morciano. Contro il Tropical altra prova di carattere degli uomini di Sergio Rambaldi, è un pareggio che muove la classifica, che però non fa dormire sonni tranquilli. "E’ il sesto pareggio consecutivo – afferma il direttore generale Graziano Quarella – servirebbero un paio di vittorie per uscire dall’anonimato e piazzarci nelle zone più gratificanti della graduatoria". La divisione della posta è un buon premio su un campo difficile. "In Romagna è dura, per portare a casa un punto abbiamo dovuto giocare una delle migliori partite dell’anno. A dire il vero nel secondo tempo, sul 2-1 per noi, ho sognato il colpaccio; abbiamo avuto anche l’opportunità di chiuderla, con Fregnani e Vanzini, poi Tropical Coriano ha trovato il gol del pareggio con Scarponi, una rete da applausi". In un mese è già la secondo volta che giocate un tempo in dieci. "Siamo troppo ingenui, ma ricordo che a Morciano ci hanno picchiato dall’inizio alla fine". Il Masi è l’unica ferrarese di Eccellenza a muovere la classifica, il Sant’Agostino è incappato nella sconfitta con nel fango con la diretta concorrente Borgo Tossignano.

Non vuole sentire parlare di scuse Bruno Lenzi: "La squadra è leggerina, ma le condizioni avverse c’erano per tutt’e due – scandisce il presidente ramarro – Abbiamo regalato due gol, con errori individuali. Abbiamo sbagliato l’approccio, la squadra avversaria aveva più fame di noi. Ha pressato a tutto campo, noi abbiamo solo subìto. In più eravamo a ranghi ridotti, in più le condizioni fisiche di giocatori importanti come Fiorini, Gessoni e Gherlinzoni erano precarie". Il passo falso con una concorrente diretta complica la scalata alla salvezza. "Sono preoccupato, abbiamo totalizzato sono due punti in quattro giornate. Il mese di gennaio è da dimenticare".

C’è poco da stare allegri anche a Comacchio. E dire che in riva alla laguna la Comacchiese era andata in vantaggio sul Sanpaimola con Tedeschi. "Invece siamo qui a raccontare l’ennesima sconfitta – commenta rattristato Oscar Cavallari, l’allenatore – E’ stata una buona partita, giocata alla pari, purtroppo non siamo riusciti a gestire il vantaggio per i soliti errori difensivi. Il primo gol è nato da un lungo lancio, che dovrebbe essere facilmente leggibile, invece i difensori si sono fatti scavalcare; il secondo su calcio piazzato, come ci è successo anche a San Marino e con il Diegaro, per limitarmi alle ultime partite". Avete sbagliato il rigore del possibile pareggio. Perché i rigori non li tira il giocatore offensivo di maggiore esperienza come Tedeschi? "Il nostro rigorista è Neffati, in tutte le altre occasioni aveva fatto gol".

E conclude: "Piove sul bagnato. La classifica è difficile, chiaro che per salvarci facciamo la corsa su Sant’Agostino, Classe e Borgo Tossignano".

Franco Vanini