Masi al ’Villani’ per riprendere a correre

Le ferraresi dell’Eccellenza se la vedranno con altrettante romagnole, tutte agguerrite e con una classifica migliore. Perlomeno il Masi Torello Voghiera ha il vantaggio di giocare in casa contro la Savignanese, vincitrice di gara uno sul sintetico all’epoca allenata da Biagini. "A Savignano i riminesi ci fecero piangere – ricorda il direttore sportivo Juri Roda – una sconfitta di misura, anche se devo ammettere che i romagnoli non avevano rubato niente. La Savignanese arriva da una rotonda vittoria sul Castenaso, ragione in più per temerla. E’ una squadra in salute, dispone di elementi di spicco per la categoria e ben 11 punti in più classifica". Il Masi cerca il riscatto dopo il flop a Borgo Tossignano nel turno precedente con il fanalino di coda.

"Abbiamo lasciato alla Valsanterno due punti, non nascondo che le aspettative erano ben diverse, va tenuto conto però che rispetto all’andata i valligiani hanno potuto schierare due nuovi acquisti che hanno alzato il livello; inoltre noi siamo stati al di sotto del nostro standard, con alcuni giocatori sotto tono". Come Cazzadore, super con il Medicina, ma con le polveri bagnate a Borgo Tossignano. "E’ vero, ma era debilitato dall’influenza, in settimana ha recuperato e potrà darci una mano a far bella figura".

Il Masi non potrà giovarsi di Alì Molossi, assente per squalifica, per il resto saranno tutti a disposizione di Sergio Rambaldi.

La Comacchiese sarà a Diégaro, una località vicino a Cesena, un avversario di centro classifica, in grado di vincere contro chiunque. "All’andata avevamo perso 2-1 in casa. Era il periodo iniziale, un rodaggio tremendo, nel quale abbiamo pagato il noviziato – ricorda Oscar Cavallari, l’allenatore – Dopo appena un quarto d’ora eravamo sotto di due gol, eravamo anche riusciti ad accorciare le distanze, ma non siamo riusciti a pareggiare.

Come complesso di squadra non mi aveva impressionato a livello di gioco, ma ci sono elementi di valore come Longobardi, un attaccante che può risolvere in qualsiasi momento, Noschese sulla sinistra e altri che fanno la differenza". La Comacchiese ha fatto registrare zero punti all’attivo dopo aver affrontato San Marino e Progresso. "Ma sono anche le più forti del girone – puntualizza Cavallari - e sul monte Titano eravamo stati in partita fino al 95’. Adesso comincia un ciclo di partite con squadre più abbordabili, ma dovremo dimostrarlo sul campo". Da valutare le condizioni dell’argentino D’Amico, che ha una caviglia in disordine e giocare su un campo pesante non rappresenta l’ideale per trovare la condizione; in campo gli altri argentini Echazu e Bona.

Torna a disposizione Sorrentino, ma salterà la partita Schiavon, elemento equilibratore del centrocampo e di esperienza maturata ad alto livello, e si sa quanto conti la presenza dell’ex spallino nella Comacchiese. Franco Vanini