Masi, Caruso decisivo Suo il gol della vittoria

MASI TORELLO

1

COMACCHIESE 2015

0

MASI TORELLO: Campi, Sarto, Maneo, Valesani, Catozzo (48’ Castelli), Molossi, Quarella, Fregnani (61’ Vallesani), De Angelis (80’ Franceschini F.), Caruso (48’ Zaffi), Cazzadore. All. Brunelli. A disp. Battara, Benini, Franceschini S., Mangherini, Othmane.

COMACCHIESE: Cotignoli, Minieri, Grassi, Schiavon, Angelini (79’ Fantinuoli), Carli (89’ Fantini), Centonze K., Centonze M. (84’ Bona), Tedeschi, Neffati, Bushi (71’ Bezzi). All. Guerriero. A disp. Farinelli, Biolcati, Sorrentino, D’Amico.

Arbitro: Arienti da Cesena.

Rete: 21’ Caruso. Amm. 29’ Catozzo, 33’ Centonze K., 42’ De Angelis, 90’ Quarella.

Come nella gara di andata, è stata una rete di Davide Caruso a decidere l’esito del confronto tra il Masi Torello Voghiera e la Comacchiese. I padroni di casa si sono imposti di misura sui rossoblù che hanno cercato sino all’ultimo il pareggio per regalare una gioia ai loro tifosi giunti al ‘Villani’, ma non sono riusciti a concretizzare le occasioni create. La cronaca della gara prende il via al 6’, quando, dalla fascia, Catozzo serve una bella palla davanti alla porta, che, per questione di centimetri, Cazzadore non riesce a raggiungere per calciare a rete. All’11’ è ancora Cazzadore ad involarsi verso la porta avversaria, ma viene fermato per fuorigioco. E al 21’, il Masi passa in vantaggio: approfittando di un errore in fase difensiva della Comacchiese, Caruso conquista la sfera e la deposita alle spalle di Cotignoli in uscita. Gli ospiti cercano di reagire: al 24’ è Kevin Centonze ad entrare in area e crossare per Neffati che va alla conclusione, ma non inquadra lo specchio della porta. Al 30’ è ancora Neffati protagonista con un cross in area per Tedeschi che, di testa, non riesce ad indirizzare la palla verso lo specchio della porta. Al 36’ bella opportunità del Masi in contropiede con Cazzadore che lavora una bella palla e cerca di servire Fregnani che non riesce a raggiungerla per il tap-in vincente. Si va alla ripresa, e al 3’ Catozzo inventa un bellissimo lancio per Cazzadore che addomestica la palla e va al tiro, trovando la parata di Cotignoli. Poi, è la Comacchiese a tentar di prendere in mano le redini del match: al 9’ è interessante lo scambio tra Tedeschi e Neffati, con quest’ultimo che viene servito con cross dal fondo, ma la conclusione dell’attaccante viene bloccata da Campi. Al 20’ è ancora Campi a negare il pareggio agli ospiti, parando il tiro di Kevin Centonze. Al 30’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Neffati in caduta non riesce ad indirizzare di testa. Al 36’ è travolgente l’azione di Cazzadore che, supera in dribbling la difesa avversaria e va al tiro, respinto sulla linea di porta.

Valerio Franzoni