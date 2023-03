Masi, duello col Granamica di Marchini

Scontro salvezza in piena regola per il Sant’Agostino. I ramarri andranno a Sant’Apollinare per cercare di ridurre il distacco dai romagnoli in classifica e mettere in sicurezza almeno i play out. Il Classe non è imbattibile, non più tardi di qualche settimana fa ha perso a Comacchio e perso domenica scorsa a Russi, ma ha 4 punti di vantaggio. All’andata fu un pareggio rocambolesco: "Eravamo andati sotto di due gol nel primo tempo, poi eravamo riusciti a rimontare. E’ una squadra giovane e bene organizzata da mister Succi, ex attaccante spallino – evidenzia il direttore sportivo Marco Marani – E’ la classica romagnola di temperamento e con fame".

Proprio quello che invece, come ha più volte detto il presidente Bruno Lenzi, è mancato al Sant’Agostino. "Nelle ultime partite abbiamo buttato un sacco di punti: con il Classe non possiamo permetterci passi falsi. Sono ottimista, ho sempre creduto in questo gruppo, spero di essere ripagato". "La posta in palio è altissima – interviene il capitano Enrico Iazzetta – uno scontro diretto da non sbagliare. D’altra parte ci siamo complicati la vita, abbiamo lasciato per strada dei punti che adesso ci farebbero comodo. Nonostante tutto la squadra è viva, domenica abbiamo sbagliato molto e pagato le uniche disattenzioni che abbiamo concesso. E’ la solita storia di questa stagione: creiamo tanto ma finalizziamo poco".

Quale sarà la chiave della partita? "Partire forte, senza paura e trovare il gol il prima possibile, che è quello ci manca ultimamente. Dobbiamo fare attenzione ai loro contropiedi, il Classe dispone di buoni attaccanti, giovani e veloci. In più serve una sana cattiveria sportiva". Zambrini ha un solo assente, il nuovo acquisto Diop, rientrano però Fiorini, Gessoni e Ferrari. "Speriamo di dedicare la vittoria a Geremia, primogenito del nostro compagno di squadra Giorgio Gessoni".

Il Masi Torello Voghiera domenica scorsa a Castenaso è stato sprecone, ha sbagliato tante occasioni e anche due rigori, uno con Cazzadore e l’altro con Franceschini, logico che cerchi il riscatto in casa. Al "Villani" c’è il Granamica di Davide Marchini, formazione che precede i tricolori di 12 punti e reduce del poker rifilato al Del Duca Grama. All’andata si era imposto il Masi, cui serve il bis per evitare brutte sorprese. "Il risultato ci condanna, ma tutto sommato a Castenaso abbiamo giocato una buona partita – afferma il direttore sportivo Juri Roda – Con due rigori sbagliati ci stava almeno il pareggio. Di questo ne ho parlato con i ragazzi in settimana, ho invitato tutti a fare attenzione ai dettagli e agli episodi, che spesso ci condannano in modo negativo". Rispetto al Granamica "vogliamo il massimo. Davide è un amico fuori dal campo, da lui non mi aspetto regali, oltre tutto la sua squadra è in salute, però all’andata abbiamo vinto noi". Sergio Rambaldi lamenta l’indisponibilità di Caruso e di Vanzini, squalificato.

Franco Vanini