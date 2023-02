Masi e Sant’Agostino in missione in casa

Dopo una lunga serie di pareggi, a Masi si punta a invertire la tendenza e a raccogliere punteggio pieno. L’occasione è propizia, al "Villani" è di scena (ore 14.30) il Del Duca Grama, ex Ribelle, formazione romagnola penultima in classifica. Attenzione però a vendere troppo presto la pelle dell’orso. "E’ una squadra che naviga in cattive acque, però ha cambiato molto rispetto al girone d’andata, inserendo giocatori di categoria e i risultati si sono visti: tre vittorie consecutive e poi due sconfitte nelle ultime cinque giornate – è l’avviso ai naviganti di Sergio Rambaldi –. Non possiamo sottovalutare nessuno, la classifica ci aiuta ma non siamo fuori dai pericoli. Veniamo da sei pareggi consecutivi, speriamo di sbloccarci proprio con Del Duca. Ci siamo andati vicino più volte, penalizzati anche dalle espulsioni". Troppo nervosismo? "Non direi, siamo entrati nella fase decisiva del campionato, tutti cercano di dare il massimo, un po’ di foga ci ha condizionato, ma erano tutte espulsioni per doppia ammonizione. Siamo competitivi, dobbiamo dimostrarlo sul campo".

Rambaldi dovrà rinunciare a Benini, Bui, Maneo e Quarella; da valutare le condizioni di De Angelis. Trasferta romagnola per la Comacchiese, attesa a Forlì sul sintetico contro il Football Cava Ronco. "Da qui in avanti saranno tutte finali – afferma Eros Schiavon –. Dovremo portare a casa dei punti, sfruttando la benevolenza del calendario. Abbiamo esaurito le partite con le big, le prossime partite sono tutte con avversarie alla portata. A parte Progresso e San Marino, con le altre ce la siamo giocata, dovremo fare un salto di qualità ulteriore e dare continuità". Oscar Cavallari ha un solo indisponibile, il leader della difesa Sorrentino, che nella gara interna (perduta) con Sanpaimola ha rimediato la seconda espulsione in tre partite.

Posta importante anche per l’avversario del Sant’Agostino, che dovrà far punti contro la Savignanese, avversario tostissimo, in serie positiva.

Teme i riminesi Enrico Iazzetta: "All’andata avevamo perso di misura al termine di una partita equilibrata, decisa da un episodio. Già allora – commenta il capitano ramarro – la formazione riminese mi era piaciuta, nel girone di ritorno ha cambiato marcia, si è rafforzata sul mercato autunnale e ha scalato la classifica. Domenica ha sconfitto niente meno che il San Marino, dovremo superarci per portare a casa la pelle".

La vostra classifica si è ingarbugliata e non di poco dopo il ko nel fango rimediato a Borgo Tossignano con la Valsanterno. "E’ stata una giornata storta, abbiamo sprecato l’opportunità preziosa di tirarci fuori nello scontro diretto per la salvezza, adesso dovremo lavorare sodo per rimediare alle tante occasioni perdute". Un solo assente ma importante per il Sant’Agostino, orfano del leader difensivo Marcolini, indisponibile da un mese e mezzo ma vicino al rientro.

Franco Vanini