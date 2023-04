Masi e Sant’Agostino più vicine al traguardo

Salvezza sempre più vicina per il Masi Torello Voghiera. Domenica i tricolori hanno vinto il derby con la Comacchiese, bissando il successo dell’andata, al "Raibosola". Una vittoria di misura, i lagunari si sono difesi con i denti e sfiorato anche la rimonta. "Sapevamo che la Comacchiese ci avrebbe reso la vita difficile – commenta il direttore generale Graziano Quarella – e non ci avrebbe regalato niente. Ha giocato con grande determinazione, tanto che sull’1-0 è andata vicino al pari, ma va anche detto che potevamo anche arrotondare il risultato finale". Una curiosità: il gol partita è stato messo a segno da Caruso, match winner anche all’andata. La Comacchiese è la sua vittima preferita: gli unici due gol stagionali li ha realizzati proprio con i rossoblù. Con i tre punti raccolti nel derby manca poco per la salvezza matematica. Quarella invita tutti a non abbassare la guardia: "Ci servono ancora due punti per la salvezza matematica, speriamo di raccoglierli nelle due ultime partite, nel prossimo turno a Pietracuta e infine in casa con il Russi".

Dopo le indiscrezioni di mercato, chiediamo conferma a Quarella dell’arrivo di Galletti nella panchina tricolore. "Ci ha parlato Roda – ammette – ha fatto grandi cose a Bentivoglio, averlo a Masi è un’idea che ci stuzzica molto. Prima pensiamo a salvarci". Galletti potrebbe portarsi D’Este, il centravanti determinante nella promozione in Eccellenza con più di trenta gol. "Non sarebbe male la coppia D’Este-Cazzadore, chissà… Ha fatto tanti gol, ma in Promozione, quest’anno è andato in Serie D, nel Mezzolara, ma non si è confermato. L’Eccellenza potrebbe rappresentare la categoria adatta alle sue potenzialità". Gasparetto l’avete contattato? "Quest’anno ha giocato in Serie D, nel Legnago terzo in classifica, ha sempre fatto il professionista: se si ridimensiona, sarebbe un grande colpo. So che vuole avvicinarsi a Ferrara e non escluderebbe di giocare nei dilettanti. Non faremo follie per nessuno. E’ vero che siamo una società ambiziosa, ma siamo abituati a fare il passo come la gamba".

State pensando a fare l’accoppiata di ex spallini Gasparetto-Schiavon? "Schiavon l’ho visto con attenzione nel derby e mi ha fatto un’ottima impressione. Ha quasi quarant’anni ma corre e copre bene il campo. E che carattere". Tre punti anche per il Sant’Agostino, vittoria nata nei minuti iniziali grazie al rigore trasformato da Fiorini. Una vittoria che consente di tenere a distanza il Classe, possibile antagonista ai play out. Per restare in categoria i ramarri domenica 30 dovranno vincere a Comacchio il derby e fare altrettanto in casa con il Sanpaimola, sperando che le concorrenti perdano punti. Prima del fischio d’inizio c’è stata un’applaudita sfilata dei ragazzi del settore giovanile.

Franco Vanini