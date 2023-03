Masi, il Progresso vola Match in salita da subito

masi torello

0

progresso

3

MASI TORELLO: Campi, Castelli, Franceschini F., Valesani, Catozzo, Quarella (60’ Maneo), De Angelis, Zaffi (64’ Mangherini), Vanzini (85’ Saugo), Sarto (72’ Vallesani), Cazzadore. All. Rambaldi. A disp. Battara, Benini, Franceschini S., Lolli, Caruso.

PROGRESSO: Tartaruga, Rossi, Medi (83’ Baccolini), Cocchi M., Hasanaj, Busi, Bardeggia (80’ Matta), Albonetti (64’ Cantelli), Ghebreselassie, Selleri (93’ Cocchi S.), Laguzzi (76’ Grandini). All. Farneti. A disp. Hysi, Badiali, Grazia, Baietti.

Arbitro: Roli da Modena.

Reti: 20’ Ghebreselassie, 55’; 92’ Selleri. Note: Amm. 49’ Quarella, 65’ Castelli.

Il Progresso non ha fatto sconti sul campo del Masi Torello Voghiera, consolidando così la seconda posizione in classifica. Si è intuito sin dai primi minuti di gara che sarebbe stata una gara difficile per l’undici allenato da mister Sergio Rambaldi che, nonostante l’impegno, ha faticato a trovare brecce nell’attenta difesa dei bolognesi.

A nemmeno un minuto trascorso dal fischio d’inizio, Hasanaj si trova sui piedi una palla invitante e conclude, ma Campi blocca in sicurezza. Al 2’ arriva subito la risposta del Masi con Cazzadore che, su punizione, impegna Tartaruga. Al 14’ è uno strepitoso intervento di Campi a negare il gol a Bardeggia, il cui perfetto diagonale viene spedito in angolo dall’estremo difensore del Masi. Quest’ultimo, però, non può al 20’, quando Ghebreselassie riceve palla all’altezza della tre quarti e si lancia verso la posta: l’attaccante, dopo essersi liberato dei difensori masesi, calcia a colpo sicuro verso la porta e sigla lo 0-1. Cinque minuti più tardi, su cross di Rossi, è Hasanaj a cercare fortuna, ma Campi è attentissimo e sventa la minaccia.

Al 32’ si ripete la sfida tra il centrocampista del Progresso e il portiere del Masi che, ancora una volta dice ‘no’, alzando sulla traversa una palla insidiosa. Nella ripresa, i padroni di casa cercano di rendersi subito pericolosi con Zaffi che, al 2’, viene servito da Vanzini: il suo tiro viene rimpallato in corner dalla difesa avversaria. Al 3’, da calcio d’angolo, De Angelis trova ben posizionato sul secondo palo Valesani, il cui colpo di testa viene bloccato da Tartaruga. Poi, al 10’, il Progresso trova la seconda rete: la formazione allenata da mister Farneti dà vita ad una insistita azione d’attacco, con la palla che viene recapitata a Selleri che, da fuori area, lascia partire un tiro che risulta imprendibile per Campi. La partita, di fatto, volge a favore del Progresso che nel recupero trova la terza rete, ancora con Selleri che, su assist di Hasanaj, sfodera in area uno splendido pallonetto e supera Campi in uscita.

Valerio Franzoni