Masi raggiunto nella ripresa

Tropical Coriano

2

Masi-Voghiera

2

TROPICAL CORIANO: Bianchini, Luvisi (10’ st Ariyo), Ceccarelli, Vagnarelli (10’ st Mularoni), Anastasi, Rossi, Bartoli, Enchisi, Carrer (35’ st Tamagnini), Scarponi, Protino All.: Scardovi.

MASI-VOGHIERA: Campi, Quarella, F. Franceschini, Vallesani, Catozzo, Molossi, De Angelis, Fregnani, Caruso (32’ st Mangherini), Vanzini (36’ st Valesani), Cazzadore. All.: Rambaldi (foto).

Arbitro: Arienti di Cesena.

Reti: 3’ pt Cazzadore (M), 25’ pt Rossi (T), 26’ pt Cazzadore (M), 30’ st Scarponi (T).

Note: ammoniti: Rossi (T), Carrer (T), Ariyo (T), Quarella (M), F. Franceschini (M), Catozzo (M). Espulso: Quarella (M) al 9’ st.

Termina in pareggio, con due reti per parte, la partita tra Tropical Coriano e Masi Torello Voghiera. Partita che inizia subito con un ritmo alto, ed il risultato si sblocca dopo soli 3’ di gioco. A passare in vantaggio sono gli ospiti: errato disimpegno della difesa locale, ne approfitta Cazzadore che trafigge il portiere di casa. Al 18’ conclusione di Protino, ma Campi è attento e devia in angolo. Al minuto 21’ la partita si ferma per onorare i martiri della violenza nazista. Si riprende a giocare e al 25’ arriva il pareggio dei locali: è Rossi ad andare a segno, deviando la palla oltre la linea di porta con un colpo di testa. Passa solo 1’ e gli ospiti tornano nuovamente in vantaggio: Cazzadore realizza la sua personale doppietta. Nella ripresa il pareggio si concretizza al 30’, quando Scarponi batte Campi con un tiro a giro.