Masi sul monte Titano Sant’Agostino col Castenaso

Turno infrasettimanale intenso per le ferraresi di Eccellenza. A Sant’Agostino (ore 20.30) arriva il Castenaso, formazione bolognese che precede i ramarri di 14 punti, occupa una posizione tranquilla di centro classifica, ma non significa che sia arrendevole, visto e considerato che domenica in casa ha reso la vita difficile alla capolista Victor San Marino. Il Sant’Agostino invece ha raccolto un punto soltanto a Sant’Apollinare contro il Classe, un risultato che non ha fatto fare i salti di gioia alla società del presidente Bruno Lenzi, contro la principale rivale per i play out che conserva quattro lunghezze di vantaggio sui rivali in maglia biancoverde. Perlomeno per come si era messa la partita, sotto di due gol nel primo tempo, ha salvato la pelle in Romagna, altrimenti erano dolori. "A Sant’Apollinare abbiamo regalato un tempo. Alla fine dei primi 45’ eravamo quasi condannati alla retrocessione diretta – afferma Giorgio Gessoni, centrocampista ramarro da pochi giorni diventato padre di Geremia – nella ripresa abbiamo avuto una bella reazione". Riguardo al Castenaso, la partita dell’andata suscita ricordi positivi nel regista ramarro: "Disputammo una buona gara, vincemmo con merito 1-0 con gol di Di Domenico e un rigore parato da Bianconi, all’esordio tra i pali". Era il periodo dell’indisponibilità del primo e secondo portiere, Bianconi era reduce dell’avventura alla Copparese e fu tesserato a tamburo battente. Chi toglierebbe Gessoni al Castenaso? "Senz’altro Canova e Jammeh e poi l’ex Bàssoli, che avrà informato i compagni dei nostri punti deboli e di forza. Per fortuna saremo quasi al completo, a parte l’indisponibilità di Fiorini per squalifica e per infortunio di Diop". Trasferta sul monte Titano per il Masi Torello Voghiera. La Victor ha in pugno la vittoria finale, con 11 punti di vantaggio sul Progresso secondo in classifica. Se guardassimo i freddi numeri della classifica, 72 la capolista San Marino e 38 il Masi, non ci sarebbe storia, ma all’andata i torelli riuscirono a fermare la corazzata del girone e mai dire mai nel calcio. Oltre tutto torna a disposizione Vanzini dopo alcune settimane ai box, andando a ricostituire la coppia del gol con Cazzadore. In dubbio Fregnani per un problema alla caviglia; ricordiamo che su richiesta del Masi si gioca alle 14.30. Sfida delle matricole in riva alla laguna, dove il Comacchio se la vedrà con il Bentivoglio: entrambe al debutto in Eccellenza, ma i bolognesi hanno il vantaggio di una classifica migliore, con in tasca la salvezza.

Franco Vanini