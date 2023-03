Masi Torello beffato, sorride il Sant’Agostino

Altra giornata negativa per le ferraresi di Eccellenza, l’unica gioia è arrivata dalla squadra dalla quale c’erano meno aspettative.

Il Sant’Agostino è riuscito a strappare un pareggio a San Marino, un campo dove quasi tutti ci avevano rimesso la pelle, macina avversari come uno schiacciasassi, il campionato è archiviato da mesi, invece i ramarri hanno impattato e anche sfiorato l’impresa, trascinati da Gherlinzoni, domenica imprendibile dalla retroguardia della capolista.

"Se alla vigilia della trasferta sul monte Titano avrei firmato per un pareggio – commenta il presidente Bruno Lenzi – al ritorno avevo l’amaro in bocca. A conti fatti il pareggio ci sta stretto: la capolista ha capitalizzato le uniche due occasioni da gol costruite nei 90’, mentre la mia squadra, oltre ai gol, è andata vicino al colpaccio, soprattutto per merito di Gherlinzoni".

A completare la giornata positiva c’è stata anche la sconfitta del Classe, principale antagonista per la salvezza. "Il distacco si è ridotto a un solo punto, mercoledì sera (ore 20.30) avremo la conferma se siamo guariti o dovremo soffrire ancora".

Cosa le è piaciuto di più a San Marino?

"Mi è piaciuto tutto. Nel primo tempo eravamo chiusi in difesa, ma quando ripartivamo facevamo male". La trasferta cesenate non ha portato fortuna al Masi Torello Voghiera.

A Diegaro per 90’ si era vista una squadra tenere testa ai romagnoli, che avevano il vantaggio di una miglior classifica e di essere già salvi, quindi potevano giocare con la testa libera. Al vantaggio quasi a freddo, era seguito il pareggio messo a segno su punizione dal solito Cazzadore, ma al 90’ è arrivata la doccia fredda.

Ora i ragazzi di Sergio Rambaldi dovranno fare attenzione nelle restanti giornate, perché non sono ancora al riparo da possibili rischi.

Chi invece deve dire addio all’Eccellenza è la Comacchiese. Al "Raibosola" basta un tempo al Valsanterno per fare bottino pieno, i rossoblù reagiscono nella ripresa, ma alla fine devono cedere l’intera posta. Con i tre punti raccolti a Comacchio gli imolesi della Valsanterno salgono a quota 27, undici punti più della Comacchiese ultima in classifica in coabitazione con la Del Duca Grama.

Solo un miracolo potrebbe impedire la retrocessione dopo appena un anno di Eccellenza, ma in pratica il ko interno con la Valsanterno è una sentenza.

D’altra parte sono diverse giornate che, con il morale sotto i tacchi, i ragazzi guidati da Oscar Cavallari si smarriscono alle prime difficoltà.

Il biglietto di ritorno in Promozione era già stato staccato diverse settimane fa: troppi i punti lasciati per strada nel girone di andata.

Franco Vanini