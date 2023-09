Masi Torello, bene la prima Reno superato con due gol

masi t.voghiera

MASI T. VOGHIERA: Campi, Valesani, Medi, Molossi, Di Bari, Maneo (71’ Salonia), Bonenti (58’ Quarella), Zaffi Pablo (46’ Toffano), Cazzadore, Grimandi (67’ Fregnani), Vanzini (92’ Lolli). All. Galletti. A disp. Battara, Costanti, Bucchi, Vallesani.

RENO: Miserocchi, Giorgini, Ferri (72’ Bezzi), Tassinari, Innocenti, Alberani, Diallo, Francesconi (86’ Renzi), Filippi (82’ Frisari), De Rose, Casadei (92’ Casadei). All. Drywa. A disp. Antonini, Bolognesi, Leone, Cepa, Frati.

Arbitro: Pandini da Bolzano.

Reti: 84’ Fregnani, 90’ Cazzadore.

Amm. 36’ Di Bari, 60’ De Rose, 65’ Maneo. Esp. 2’ Giorgini

Prima giornata di campionato e primi tre punti incassati per il Masi Torello Voghiera che ha battuto il Reno per 2-0. Una gara che è stata tutt’altro che semplice per l’undici di Galletti contro la compagine ravennate che, nonostante sia rimasta in inferiorità numerica sin dal 2’ per il ‘rosso’ a Giorgini (fallo su Vanzini), ha venduto cara la pelle. Poi, negli ultimi dieci minuti di gara, i padroni di casa hanno trovato la via del gol, e a breve giro il raddoppio che, di fatto, ha chiuso definitivamente il match. La cronaca. All’11’, il disimpegno di Ferri si trasforma in involontario assist per Vanzini che tenta la conclusione dal limite dell’area: un tiro troppo centrale, facile preda per Miserocchi. Al 27’, su angolo di Grimandi, Maneo è il più lesto di tutti a colpire di testa, ma non inquadra lo specchio. Al 30’ è il Reno a rendersi pericoloso con Noschese che, su assist di Francesconi, conclude, ma Campi riesce a sventare la minaccia. Al 41’ Di Bari serve un’ottima palla a Grimandi che va al tiro, con Miserocchi che alza la palla oltre la traversa. Nella ripresa, permane un certo equilibrio in campo, con continui cambi di fronte. Al 32’ rischia il Masi, sugli sviluppi del corner calciato da Innocenti: la palla viene recuperata sul fronte opposto da De Rose, pronto nel servire Diallo che crossa a centro area per il colpo di testa di Tassinari, ma un reattivo Campi si distende e sventa la minaccia. Al 40’, al termine di un’articolata azione, i padroni di casa passano in vantaggio: determinante il passaggio filtrante di Molossi per Fregnani che, da posizione decentrata, insacca alle spalle di Miserocchi. È un duro colpo per la formazione ospite che, nell’ultimo minuto di gara, subisce il secondo gol ad opera di Cazzadore, il cui tiro non viene trattenuto da Miserocchi e varca la linea di porta. Nel corso dei cinque minuti di recupero non si registrano altre emozioni.

Valerio Franzoni