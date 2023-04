Masi Torello, che batosta Una cinquina in Romagna

Futball Cava

5

Masi-Voghiera

2

FUTBALL CAVA: Carroli, Sango, Samorè (17’ st Pascucci), Valentini (6’ st Fornaciari), Fantinelli, Melandri, Guiebre (35’ st Yoada), Stucchi, Grazdhani (31’ st Corzani), Rabiti, Maltoni (16’ st Spighi). A disposizione: Alpi, Poggi, Bellavista, Lombardi. All.: Muccioli.

MASI-VOGHIERA: Campi, Sarto (15’ st Castelli), F. Franceschini, Valesani, Catozzo, Mangherini (36’ st Othmane), De Angelis, Quarella (11’ st Benini), Caruso (6’ st Vallesani), Zaffi, Cazzadore. A disposizione: Battara, Maneo, S. Franceschini, Lolli. All.: Brunelli.

Arbitro: Andreoli di Brescia.

Reti: 44’ pt Maltoni (F), 9’ st Stucchi (F), 11’ st Cazzadore (M), 20’ st Melandri (F), 25’ st Mangherini (M), 43’ st Spighi (F), 48’ st Melandri (F).

Note: ammoniti: Carroli (F), Valentini (F), Campi (M), De Angelis (M), Quarella (M).

Vittoria casalinga per il Cava Ronco contro il Masi Voghiera. Partita ricca di gol ed emozioni. Al 4’ Caroli protagonista con una parata su una conclusione da distanza ravvicinata di Caruso. Al 10’ Mangherini sfiora il montante con una conclusione dal limite. Alla mezz’ora viene annullato un gol a Grazhdani per lanciato a rete da Stucchi. Poco dopo grande occasione per gli ospiti, con Zaffi che calcia a rete, ma la palla sfila alta sopra la traversa. Il risultato poi si sblocca a 1’ dal termine della prima frazione, con Maltoni che di prepotenza irrompe su una sponda di Samore e spedisce in rete di testa. Termina il primo tempo con il vantaggio di misura locale. Si passa alla ripresa. Dopo 9’ arriva il raddoppio: Stucchi stavolta è lesto a sfruttare un assist di Samore e a concludere a rete. Passano solo 2’ ed arriva il gol ospite: Cazzadore devia a rete un filtrante dal lato destro dell’aria di rigore.

Al quarto d’ora conclusione incrociata di Maltoni di poco a lato. Siamo al 20’ quando il Cava realizza il terzo gol: calcio d’angolo battuto da Fornaciari, con Melandri che anticipa tutti e devia la palla oltre la linea di porta. Al 25’ gli ospiti accorciano ancora: Mangherini dall’altezza del dischetto calcia a rete al volo, trafiggendo il portiere dei locali. A 2’ dal termine Spighi ristabilisce il doppio vantaggio dagli undici metri. Al 3’ di recupero infine, Melandri mette a segno la sua doppietta personale: altro angolo di Fornaciari e altra deviazione vincente.