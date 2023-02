Masi Torello e Sant’Agostino contente a metà

Il derby tra Masi e Sant’Agostino ha richiamato un buon pubblico, ma non è stato da fuochi d’artificio. "E’ stato poco spettacolare – conferma il direttore sportivo tricolore Juri Roda – se non nel finale. Nel primo tempo meglio i ramarri, frazione nella quale hanno fatto valere la maggiore esperienza, mentre noi eravamo intimoriti; nella ripresa siamo usciti alla distanza, agevolati dall’atteggiamento rinunciatario della squadra guidata da "Bubu" Zambrini. Abbiamo trovato il gol del pari al 40’ e nel recupero abbiamo anche sfiorato la beffa, con il colpo di testa di Cazzadore che ha sfiorato il palo".

Si è visto un Masi che non gode di buona salute. "E’ vero, stiamo facendo fatica da tre settimane. Speriamo che con il ritorno di Vanzini, domenica prossima nella difficile trasferta a Castenaso, di avere più soluzioni in attacco". Analisi preoccupata della prestazione della sua squadra è quella espressa dal presidente del Sant’Agostino, Bruno Lenzi. "Per l’ennesima volta abbiamo buttato via due punti. Per come si era messa la partita, se stavamo più attenti potevamo portare a casa tre punti", evidenzia senza tanto girarci attorno.

E aggiunge: "Dopo aver sbloccato la partita abbiamo cominciato a contare i minuti che mancavano al triplice fischio finale. Se fino a quel momento avevamo dato lezioni di calcio, da lì in avanti abbiamo smesso di giocare". Le ragioni di quel black out? "Abbiamo avuto paura di vincere. La classifica ci penalizza e i ragazzi ne risentono in campo".

Da notare alcuni aggiustamenti tattici: l’indisponibilità di Fiorini ha indotto mister Zambrini a spostare Iazzetta al centro della difesa. "La mossa si è rivelata giusta, il capitano ha sfoderato l’ennesima prestazione di alto livello: in quel ruolo si sta ritagliando il futuro". Siete ancora in una posizione ad alto rischio. "Se il campionato finisse oggi andremmo ai play out, però la concorrente Classe ha perso e ci sono ancora dieci partite da disputare". La Comacchiese ha trangugiato l’amara Medicina. C’era una flebile speranza che i lagunari sovvertissero il pronostico contro una squadra più attrezzata dopo la vittoria nello scontro diretto con il Classe, invece è arrivata un’altra delusione. "Ci stava il pari – commenta l’allenatore rossoblù Oscar Cavallari – soprattutto per quanto abbiamo fatto vedere nel finale, dopo l’espulsione di un giocatore bolognese. La superiorità numerica ci ha permesso di accorciare le distanze con Bezzi e costruire diverse occasioni, la più bella con l’argentino Bona nel recupero, quando si è visto respingere sulla linea di porta la conclusione mentre tutti stavamo per esultare". La soglia play out si è allontanata di più. "Siamo staccati 12 punti dal Sant’Agostino, che in questo momento è la diretta concorrente. Facciamo la corsa sui ramarri, il distacco è notevole ma ci sono ancora tante partite e tutti gli scontri diretti da giocare. Fino all’ultimo non molliamo di un metro".

Franco Vanini