Masi Torello e Sant’Agostino non decollano

Il Sant’Agostino non sa più vincere. A Bentivoglio contro la matricola terribile i ramarri hanno raccolto un solo punto, un risultato che lascia l’amaro in bocca. "E’ un pari che serve a poco – sostiene il presidente Bruno Lenzi – E’ stata una partita mediocre, soprattutto nel primo tempo, quando non si è visto neanche un tiro in porta. Nel secondo tempo ci ha salvato Costantino in un paio di occasioni, mentre noi a 10’ dal termine abbiamo avuto una grossa chance: il pallone ha danzato sulla linea di porta senza che arrivasse nessuno a spingerlo dentro". Sant’Agostino preda della ’pareggite’? "Siamo di nuovo alle prese con le difficoltà croniche a fare gol, purtroppo un problema che ci trasciniamo dall’inizio dell’anno. E non è dipeso dalle assenze, perché gli indisponibili non erano del reparto avanzato".

Sabato nell’anticipo (ore 15) il Sant’Agostino spera di vedere la sua squadra tornare alla vittoria contro il Medicina Fossatone, squadra attrezzata per le prime posizioni, con i vari Sabbatani, Boschi, Barbaro, Alpi. Non che il Masi Torello Voghiera, la ferrarese di Eccellenza con la migliore classifica, abbia fatto meglio. Anzi, visto che affrontava il fanalino di coda del campionato Valsanterno. Un risultato a occhiali che va stretto ai tricolori. Il pareggio raccolto al "Villani" contro il Medicina nonostante avesse giocato in inferiorità numerica per 80’ faceva ben sperare, invece a Borgo Tossignano la Valsanterno è riuscita imbrigliare la squadra ferrarese. "E’ stato un pareggio squallido – commenta senza filtri il direttore sportivo Juri Roda – condizionato da un campo non degno dell’Eccellenza, ma lo stesso discorso vale anche per la formazione valligiana. Sono due punti persi, non si può giocare così sotto tono contro l’ultima della classe. D’accordo che si deve salvare, ha lottato con il coltello tra i denti, ma abbiamo le qualità tecniche per superare ostacoli del genere".

A parziale attenuate il dirigente del Masi parla "di un Cazzadore sotto tono, dopo la partita super del turno precedente, condizionato dai postumi di un’influenza, oltre alle assenze di Catozzo e De Angelis. "Vedremo di rifarci domenica prossima in casa con la Savignanese – è l’auspicio di Juri Roda – consapevoli che il potenziale della formazione riminese è ben superiore alla Valsanterno e che abbiamo perso a Savignano sul Rubicone all’andata". Zero punti per la Comacchiese, sconfitta a domicilio dal Progresso, un gol per tempo.

Un flop che relega i rossoblù al penultimo posto, davanti alla sola Valsanterno. Domenica trasferta a Diegaro, a ridosso di Cesena, dove gli uomini di Oscar Cavallari proveranno a muovere la classifica. Di positivo l’esordio dell’argentino D’Amico, che si conta di poter schierare in campo dall’inizio nella trasferta romagnola.

Franco Vanini