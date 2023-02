Masi Torello e Sant’Agostino, un pari di rigore

sant’agostino

1

del duca grama

1

SANT’AGOSTINO: Costantino, Correggiari, Novi, Lodi, Fiorini, Ribello (70’ Marcolini), Gjoni (84’ Rubbi), Iazzetta, Gherlinzoni, Lenzi (74’ Gessoni), Diop (59’ Govoni). All. Zambrini

DEL DUCA GRAMA: Farsoni, Maltoni (87’ Simeoni), Borgini, Bertozzi, Rea, Grieco, Barbini, Bravaccini, Ndiaye, Pregnolato (81’ Gregori), Venzi. All. Pozzi

Arbitro: Pierfrancesco Rossi della sezione di Forlì

Marcatori: 86’ rig. Gherlinzoni (SA), 90’ rig. Gregori (DD)

Note: espulso al 80’ per doppia ammonizione Fiorini (SA), ammonito al 44’ Ribello (SA).

SANT’AGOSTINO

Un pareggio di rigore. Al ‘Renato Caselli’ ventisettesima giornata del campionato di Eccellenza girone B, una partita decisa tutta nel finale da due calci di rigore, un punto a testa che non accontenta nessuna delle due formazioni. I ramarri hanno chiuso la gara in dieci. La prima occasione è per il Sant’Agostino al 2’, controllo e tiro di Gherlinzoni che termina alto. All’8’ azione dei ramarri che parte da Lodi per Gherlinzoni in area, cross per l’accorrente Gjoni che calcia sopra la traversa. La riposta degli ospiti al 9’ con Bravaccini, tiro di poco fuori. Al 12’ occasionissima per il Del Duca, da calcio d’angolo battuto da Pregnolato sulla traiettoria colpisce di testa Borgini che scheggia la traversa. Al 22’ punizione dal limite degli ospiti, Pregnolato calcia alto. Al 24’ altra punizione per i romagnoli, calcia Pregnolato, batti e ribatti in area, ultimo tocco di Borgini, parato da Costantino. Ancora il Del Duca pericoloso al 35’: tiro da fuori di Pregnolato, respinto in due tempi da Costantino. Al 40’ squillo del Sant’Agostino, punizione dal limite, calcia Lodi e bella respinta di Farsoni all’incrocio dei pali. Allo scadere del primo tempo al 45’ punizione per i romagnoli, conclusione di Bravaccini che si stampa sulla traversa.

Nella ripresa subito Sant’Agostino al 48’: azione di Diop al limite, conclusione che termina a lato. Al 75’ il Del Duca sbaglia la rete del vantaggio, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, conclusione sotto misura di Borgini, fuori di pochissimo. Nel finale di gara succede di tutto. All’86’ passa il Sant’Agostino, fallo in area di Barbini su Gherlinzoni, il direttore di gara fischia il calcio di rigore. Sul dischetto lo stesso Gherlinzoni, che spiazza Farsoni per il vantaggio dei ramarri. Si accende la gara. All’88’ rispondono gli ospiti con il neo entrato Simeoni in area, conclusione respinta da Costantino. Al 90’ fallo di Novi su Gregori, dentro l’area, calcio di rigore per i romagnoli. Gregori calcia e spiazza Costantino per il pareggio.

Mario Tosatti