Masi Torello, sconfitta sul Titano Niente impresa contro il San Marino

victor san marino

2

masi torello

1

VICTOR : Pazzini, Gramellini, Monaco, Sabba, Ezequieros, Lombardi, Lazzari, Santoni, Arlotti (46’st Rivi), Ambrosini (25’st Marra), Morelli (30’st Tosi). All. Cassani.

MASI TORELLO VOGHIERA: Campi, Castelli, Franceschini, Valesani, Catozzo, Sarto (32’st Vallesani), Quarella, De Angelis, Zaffi (6’st Magherini), Vanzini, Cazzadore. All. Rambaldi.

Arbitro: Montefiori di Ravenna. Marcatori: 15’pt Arlotti, 23’st Gramellini, 27’st Cazzadore.

Note: allontanato l’allenatore del Masi Sergio Rambaldi. Ammoniti Franceschini, Mangherini, Monaco e Lombardi.

Non ce l’ha fatta a sovvertire il pronostico il Masi Torello Voghiera, sconfitto a San Marino nel turno infrasettimanale. Se all’andata i tricolori avevamo salvato la pelle, l’impresa non è riuscita sul monte Titano, ma la formazione ferrarese ha dato filo da torcere. Tant’è che la prima occasione è di marca ospite: al 10’, un bel tiro di Cazzadore, diretto all’incrocio dei pali, chiama Pazzini a un bell’intervento. Al 15’ ecco il vantaggio del San Marino, al termine di un’azione tutta in velocità conclusa da Arlotti con un tiro a fil di palo, imprendibile per Campi. Nel secondo tempo il Masi è più intraprendente, con Cazzadore, Quarella e Valesani, ma è il San Marino a timbrare una seconda volta. Al 23’ in contropiede Gramellini è ben servito in area, all’altezza del dischetto di rigore, e insacca. Forte del doppio vantaggio la capolista abbassa un po’ la guardia, ne approfitta il Masi e accorcia le distanze. Quarella conquista il fondo, cross a centro area, raccoglie di testa Cazzadore e segna il sedicesimo gol stagionale.

Franco Vanini