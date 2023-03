Masi, un altro ribaltone Via Rambaldi, c’è Brunelli

Ribaltone nella guida tecnica del Masi Torello Voghiera. Martedì il club ha esonerato Sergio Rambaldi, secondo avvicendamento stagionale, in precedenza stessa sorte aveva subìto Marco Biagini. Diverse però le motivazioni: l’allontanamento di mister Biagini era dovuto alle tensioni tra l’allenatore e i giocatori, con diversi giocatori che avevano lasciato i Tricolori, tra i quali Marongiu, approdato alla corte del suo mentore Ruggero Ricci a Porotto, nella X Martiri. Per Rambaldi le motivazioni sono i risultati sportivi al di sotto delle aspettative del club. Spiega il direttore sportivo Juri Roda: "L’abbiamo esonerato perché i risultati non sono venuti. L’atteggiamento della squadra non era quello che ci aspettavamo". Che cosa vi aspettavate? "Grinta e determinazione, quello che serve a una squadra che deve salvarsi e deve guadagnarsi la pagnotta ogni domenica. E ricordo che il Masi non è ancora salvo. Insomma, i numeri non tornano. C’è poi un secondo aspetto".

Di che si tratta? "C’è scoramento nello spogliatoio, l’esonero prova a provocare una reazione della squadra. C’è qualcosa che non funziona". Che cosa vi ha detto Sergio Rambaldi all’annuncio dell’esonero? "E’ stato un signore. Non ha fatto polemiche, ci ha detto di aver fatto il massimo".

Chi avete scelto al suo posto? "E’ una scelta interna: abbiamo affidato la squadra a Rudy Brunelli, che era viceallenatore e anche preparatore dei portieri. Sarà lui a traghettare la squadra nelle ultime cinque partite e speriamo anche a una più tranquilla posizione di classifica". Rudy era in panchina già ieri sera a Comacchio con il Sanpaimola, non avendo Masi Torello lo stadio omologato per le partite in notturna. Il nuovo allenatore dei Tricolori ha 57 anni, oltre venti dei quali spesi nella preparazione dei portieri tra i dilettanti, tra Giacomense e Argentana, Sant’Agostino e Casumaro, infine il Masi Torello Voghiera. E’ un anno decisamente sofferto per il Masi, cominciato questa estate con l’esodo di mezza squadra titolare verso Sant’Agostino, a cominciare dal goleador principe Gherlinzoni, protagonista anche della promozione in Eccellenza, oltre a Gessoni e Guerzoni. Fu sventata in extremis anche la partenza di Vanzini, braccio di ferro che aveva provocato delle frizioni tra le due società e poi con il padre procuratore. I programmi erano ambiziosi, arrivare nelle prime posizioni della classifica, ma dopo pochi mesi si era visto che l’obiettivo era fuori portata. E ora si sta addirittura rischiando di essere risucchiati nella bagarre per non retrocedere, ma resta pur sempre la miglior ferrarese del girone.

Franco Vanini