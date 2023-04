Masi, un derby da vincere per archiviare la stagione

Derby in tono minore (ore 15.30) a Masi Torello tra i tricolori e la Comacchiese, che ha già staccato il biglietto di ritorno in Promozione, in serie negativa da diverse settimane. I lagunari stanno utilizzando le ultime giornate in Eccellenza per consentire ai giovani in rosa di maturare esperienza, mentre a Masi servono punti per scansare la lotteria play out. Non tanti a dire il vero, ne basterebbero tre, giusto quelli che potrebbero arrivare in caso di vittoria sui lagunari. Graziano Quarella spera di chiudere la pratica salvezza il prima possibile: "Abbiamo lasciato troppi punti per strada – sostiene il direttore generale dei tricolori – adesso non si scherza più, ci servono i tre punti. All’andata abbiamo vinto, ma alla fine del primo tempo erano in vantaggio i comacchiesi 2-0, poi siamo riusciti a ribaltare il risultato. E’ la dimostrazione che è vietato distrarsi". Rudy Brunelli sarà senza lo squalificato Vanzini, rientra dalla squalifica il jolly Molossi e soprattutto Fregnani, il centrocampista con vizietto del gol, indisponibile nelle ultime sei partite per infortunio.

Nel Sant’Agostino impegnato oggi in casa con il Football Cava Ronco torna a disposizione l’attaccante Fiorini (ma anche difensore centrale all’occorrenza) dalla squalifica, l’unico assente è il giovane Novi. Il direttore sportivo Marco Marani pensa positivo: "Ho un ricordo dolcissimo della partita dell’andata, sul sintetico di Forlì. Fu un roboante 4-0 per noi, ma va anche detto che eravamo avvantaggiati per le tante assenze tra i romagnoli, specie Grazdhani e Spighi. Fu una delle nostre migliori vittorie, costata poi il posto a mister Farneti, sostituito da Muccioli, che ha avuto un buon impatto sul rendimento del Cava". La formazione forlivese è salva, potrebbe scendere in campo con le difese abbassate: sarebbe una bella opportunità. "Ci speriamo, ma contiamo soprattutto sulle nostre forze. Ci servono tre punti per tenere a distanza Classe e Valsanterno. Siamo in zona play out, evitarla è durissima: ci proveremo". Continuano le grandi manovre dietro le quinte per il nuovo allenatore ramarro che dovrebbe subentrare a "Bubu" Zambrini, che tornerebbe così sulla tolda di comando del settore giovanile. Il presidente Lenzi dovrebbe scegliere il sostituto tra una terna di nomi: l’ex allenatore della Comacchiese Oscar Cavallari, Alessando Punzetti (ex Casumaro) e Andrea Barbi, ora alla Pieve Nonantola, formazione modenese di Eccellenza.

Franco Vanini