"Massimo è la scelta giusta, sa motivare"

di Stefano Manfredini

"Non ho dubbi: puntando su mister Oddo la mia amata Spal ha fatto la scelta giusta". Antonio Martorella ora è presidente della Curi Pescara, una società che rappresenta un punto di riferimento per il calcio giovanile del suo territorio, ma continua a seguire con attenzione le vicende della Spal, nella quale ha giocato dal 1993 al 1996 lasciando un bellissimo ricordo. Ma l’ex biancazzurro è anche e soprattutto un pescarese doc, nonché amico del nuovo allenatore della Spal, con cui condivise anche un’esperienza indimenticabile con la maglia della Nazionale italiana universitaria. "Siamo entrambi di Pescara e ci conosciamo molto bene – spiega Martorella –, anche se non abbiamo mai giocato insieme né a livello giovanile né tra i professionisti. Del resto, Massimo ha sei anni meno di me e soprattutto ha effettuato un percorso diverso dal mio, diciamo quello che sogna ogni bambino che comincia a giocare a pallone". Nell’estate 1997 però conquistaste un titolo assieme, addirittura in azzurro...

"Proprio così, per la prima volta nella storia la Nazionale italiana universitaria si laureò campione del mondo! E io e Oddo fummo tra i protagonisti di quell’avventura, durata 15 giorni sui campi della Sicilia. L’avvio della competizione fu un po’ in sordina, invece la finalissima contro la Corea del Sud richiamò a Palermo 40mila spettatori. Inoltre, la gara fu trasmessa in diretta su Rai3 tenendo incollati al teleschermo quattro milioni di italiani: un successo incredibile".

A quei tempi, sia lei che Oddo giocavate in serie C, giusto? "Esatto, anche perché se non sbaglio il regolamento delle Universiadi riservava la partecipazione soltanto ai giocatori di serie C. Naturalmente universitari, e con un pizzico di orgoglio posso affermare che sia io che Massimo successivamente ci siamo pure laureati aprendoci un’altra strada oltre a quella del calcio. Inoltre, un’altra curiosità mi lega ad Oddo: iniziò a giocare a pallone nel settore giovanile della Curi, la società di cui attualmente sono presidente".

Quali sono i suoi ricordi di Oddo nei panni di allenatore?

"Da pescarese ovviamente ricordo soprattutto quello che fece da tecnico esordiente, effettuando due stagioni meravigliose che lo portarono prima ad un passo dalla vittoria nei playoff di serie B e poi alla promozione nel massimo campionato tra il 2015 e il 2016. Ma per spiegare chi è Oddo, mi piace ricordare un episodio particolare: prima di una gara importante dei playoff fece allenare la squadra nella piazza centrale di Pescara scatenando l’entusiasmo della gente".

Cosa riuscirà a dare alla Spal? "Massimo è un grande motivatore e un profondo conoscitore di calcio: deve rilanciarsi ad alti livelli e Ferrara è la piazza ideale per fornirgli i giusti stimoli. A me è rimasta nel cuore, così come la maglia biancazzurra: sono certo che ad Oddo accadrà lo stesso".