Match confermato per sabato al Mazza, possibili restrizioni per i tifosi ospiti

Allarme rientrato: Spal-Bari si disputerà regolarmente sabato prossimo alle 14 allo stadio Mazza. Secondo indiscrezioni invece dovrebbe essere disposto il divieto di trasferta per i tifosi biancorossi residenti in Puglia. Nelle prossime ore comunque il club di via Copparo provvederà a comunicare ufficialmente le decisioni prese dagli organi competenti, e naturalmente ad avviare la prevendita. Come è noto, il match tra le squadre di De Rossi e Mignani era stato inserito un po’ a sorpresa nella lista di quelli considerati a rischio dall’Osservatorio nazionale sulla manifestazioni sportive. Non per la rivalità tra le tifoserie in questione, ma a causa della concomitante trasferta del Lecce sul campo della Cremonese (fissata per lo stesso giorno alle 15). Le autorità temono infatti che possano verificarsi incidenti lungo l’A14 tra i supporters baresi e quelli salentini in viaggio verso Ferrara e Cremona. Tra le ipotesi vagliate, spiccava il possibile slittamento dell’incontro del Mazza al giorno successivo, così come il divieto di trasferta per la tifoseria biancorossa e per quella giallorossa. A quanto pare però la possibilità di posticipare la gara di 24 ore è stata definitivamente esclusa, quindi la marcia di avvicinamento di Spal e Bari non subirà modifiche. Dando un’occhiata al calendario, a febbraio – finalmente a mercato chiuso – Dickmann e compagni giocheranno sempre di sabato: il 4 in casa col Bari, l’11 in trasferta col Venezia, il 18 al Mazza col Como e il 25 sul campo del Genoa. Successivamente invece il programma delle partite diventa più variegato, perché Spal-Frosinone si disputerà mercoledì 1 marzo alle 20,30 al Mazza, poi i biancazzurri disputeranno due gare di fila di domenica (il 5 marzo in casa col Cittadella e il 12 marzo in trasferta col Cosenza). Infine, le ultime due partite di cui si conosce la programmazione sono Sudtirol-Spal (fissata per sabato 18 marzo) e Spal-Ternana (in programma sabato 1 aprile). A quel punto mancheranno sette giornate alla fine della regular season, ma il resto del menù di cadetteria verrà reso noto prossimamente dalla Lega serie B. s.m.