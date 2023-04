Mecacci avvisa: "Non è il momento di intristirsi"

Una sconfitta che fa male quella rimediata dalla Tramec Cento, la seconda di misura nel giro di breve tempo. A fine gara coach Mecacci è deluso ma prova anche a vedere le note positive dopo il ko di Treviglio. "Innanzitutto credo che la cosa positiva sia che ce le giochiamo, poi lo sforzo per rimanere in partita lo sappiamo solo noi, perché in settimana non si lavora, perché tocca inventarsi le ’peggio cose’ pur di avere un briciolo di energia durante la partita e durante la settimana. Fa male perdere due partite in questo momento, ma c’è poco da die, ci sono alcuni giocatori che in questo momento stanno soffrendo i minutaggi che siamo costretti a dargli. Abbiamo giocato una buona partita, abbiamo sempre risposto a tutte le spallate di Treviglio, abbiamo prodotto un buon break nel quarto periodo, poi Treviglio l’ha vinta con un contropiede e poi con un canestro importante di Clark". I tanti infortuni stanno mettendo a dura prova la Tramec, che in questa fase del campionato sta facendo fatica a ottenere i risultati sperati anche se le prestazioni rimangono di ottimo livello. E a fine gara lo sottolinea anche Mecacci: "Le partite ce le giochiamo, dimostra che i giocatori hanno un grande attaccamento. I ragazzi sono stati bravi, abbiamo utilizzato la zona per sporcare la partita. Mi piacerebbe solo che i ragazzi prendessero consapevolezza che non è il momento di intristirsi ma di prepararsi, sperando di avere un po’ di fortuna sul fronte infortuni".

I risultati del Girone Giallo: Acqua San Bernardo cantù-Giorgio Tesi Group Pistoia 68-70, Gruppo Mascio Treviglio-Tramec Cento 85-79, Vanoli Cremona-Unieuro Forlì 82-88.

Classifica: Treviglio e Forlì 12, Cantù e Cremona 8, Cento e Pistoia 4.