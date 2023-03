Mecacci: "Dedicata ai nostri tifosi Mercoledì porto la squadra a cena"

"Dedichiamo questa vittoria ai nostri tifosi, splendide anime che si sono sobbarcate questa trasferta lontana e impegnativa: tenevamo particolarmente a tornare a casa col sorriso, sia per noi ma anche per loro". Le sconfitte con Nardò e Forlì sono ormai acqua passata, e con una Tramec così non poteva essere altrimenti. Nonostante l’obbiettivo di chiudere nei primi tre posti già raggiunto in settimana, Cento ha giocato una partita solida e gagliarda, confermandosi sempre più in alto e preparandosi al meglio in vista della semifinale di Coppa di sabato prossimo con Cantù. "Al di là di interrompere la striscia di due sconfitte – dice Matteo Mecacci – che non sono niente rispetto al campionato che stiamo facendo, e al di là di provare ad arrivare al meglio alla Coppa Italia, volevamo soprattutto tornare a vincere per sigillare e conquistare sul campo il traguardo di chiudere la stagione regolare nei primi tre posti. E’ vero, nelle prime tre lo eravamo già, ma ci tenevamo a dimostrarlo per noi stessi, ottenendo l’obbiettivo con le nostre forze: un risultato prestigioso, il migliore fin qui nella storia del club, che non vorrei passasse per scontato e che mi piacerebbe venisse celebrato al meglio. Mercoledì porterò a cena i ragazzi per festeggiare".

Cento ha ripreso a correre e ora punta la F4. "Volevamo arrivarci nel migliore stato mentale e fisico: a livello mentale ci siamo riusciti, ripartendo al massimo, dal punto di vista fisico invece abbiamo avuto qualche acciacco nel finale di partita, con Moreno e Archie che ho voluto preservare per sabato. Andremo a Busto Arsizio da outsider, ma consapevoli dei nostri mezzi".

g.p.