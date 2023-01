Mecacci: "Grande partita e cornice speciale"

Il derby è di Cento. La Tramec rispetta i favori del pronostico e riscatta la sfida d’andata con una prova sontuosa, nonostante una Ferrara grintosa e mai doma, piegata nell’ultimo quarto dopo oltre 30 minuti di equilibrio. Ma alla fine a vincere è stata la squadra più forte, quella con maggiore qualità: un pensiero condiviso anche da coach Mecacci, prima di lasciare spazio ai suoi assistenti, Cotti e Pancotto, dopo una vittoria più che mai corale, davanti ad un pubblico straordinario. "Ha vinto la squadra che ha giocato meglio: siamo sempre stati davanti e il dato della valutazione è abbastanza eloquente – commenta il tecnico toscano –. Ci tengo a fare un apprezzamento alla cornice di pubblico, che è stata oggettivamente eccezionale e che ci auguriamo di rivedere anche nel prosieguo del campionato, pur sapendo che non giocheremo sempre il derby con Ferrara da qui alla fine:, questi ragazzi, però, se lo meritano". Poi, c’è spazio per le parole del suo staff, protagonista in panchina assieme a Mecacci.

Strabordante a rimbalzo (57 a 35 il conto finale sotto i tabelloni), cinico nel respingere le spallate di Ferrara: con quella di ieri nel derby le vittorie diventano 14. Numeri da capogiro per Cento, sempre in vetta alla classifica. "Abbiamo giocato una signora partita, con un po’ di errori, che però siamo stati bravi a rimediare, senza farli pesare sul conto finale. Come ha detto il coach, statistiche e valutazioni generali parlano da sole, e testimoniano quanto questa squadra si sia sbattuta e volesse portare a casa la vittoria. Davanti a questo pubblico, poi, è stata una serata super – commenta Cotti, a cui fanno eco le parole di Pancotto –. Mi collego ad Andrea, è stata una serata emozionante, nonché il risultato di tutti gli sforzi fatti in settimana dai ragazzi". Per Andrea Cotti, da anni colonna dello staff centese, quella di ieri non può essere una vittoria come altre. "E’ stata una serata bellissima, significativa, dove ci siamo tolti anche il sassolino dalla scarpa che ci era entrato dopo la sconfitta dell’andata…". Un’altra vittoria da incorniciare, ma che non distoglie Cento da quelli che sono gli obbiettivi di inizio stagione. "Ci comporteremo come abbiamo fatto tutte le volte dopo una vittoria, tornando in palestra e approcciando la settimana in base alla sfida successiva. I nostri obbiettivi non cambiano: non ci poniamo limiti, ma non ci vogliamo nemmeno fermare – chiude Pancotto –. Solo il campionato ci dirà se la Tramec continuerà a superare ogni limite".

Giovanni Poggi