Mecacci: "Impresa eccezionale Uno sforzo difensivo enorme"

"Stiamo facendo qualcosa di eccezionale". Esordisce così coach Mecacci, guida con la G maiuscola di una Tramec da sogno. Tredici vittorie in campionato e un primato che ritorna, complice il ko di Pistoia, a testimoniare il cammino incredibile dei biancorossi. Dopo Fortitudo e Pistoia, cade anche Udine, designata principale per la promozione, ma schiantata due volte dalla Tramec in stagione, dopo il successo dell’andata al Carnera: 2-0 negli scontri diretti e quattro punti di vantaggio in classifica sui friulani, un vantaggio notevole e assolutamente più che meritato. Una serata che più che mai ha messo in luce la grande prova corale della Benedetto.

"Aver vinto 13 partite su 17 ed essere l’unica squadra del girone rosso ad essersi qualificata per la F4 della Coppa Italia, sommando a ciò la vittoria netta contro una corazzata come Udine – ieri senza Gaspardo – che resta comunque la grande favorita per la vittoria finale, è qualcosa di unico. Per questo occorre fare grandi complimenti ai ragazzi, con la speranza che ci si renda conto di ciò che sta facendo questo gruppo, qualcosa di difficilmente ripetibile nel futuro. Abbiamo tenuto Udine a 27 punti nei primi due quarti e a 65 segnati in tutta la partita: lo sforzo difensivo dei ragazzi è stato ripagato alla grande – commenta Mecacci nel post-gara –. Siamo anche stati bravi a reagire ai loro tanti tentativi di rimonta, più di nervi che di altro. Se c’è una vittoria di squadra, credo questa si possa definire come tale". Poi, un pensiero su Zilli, in ripresa dopo l’infortunio. "Ci ha dato una mano, sono convinto che pian piano ritroverà fiducia: ha battagliato, anche se è chiaro che è ancora un po’ in ritardo, ma lo sapevamo".

g.p.