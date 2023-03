Mecacci: "Sembravamo un gruppo di alcolizzati"

"Credo che un gruppo di alcolizzati avrebbe giocato una pallacanestro migliore della nostra". Non usa mezzi termini coach Mecacci per descrivere la a dir poco opaca prova dei suoi, divorati sul proprio parquet da Mantova, sì rinforzata e in lotta per la salvezza, ma comunque avversario ampiamente alla portata di questa Benedetto. E’ mancato tutto, dall’inizio alla fine, e poco importa se vincere o perdere non sarebbe contato nulla: giocare partite del genere e perderle, non è mai un bel segnale. Una sconfitta, la sesta in campionato per la Tramec e la seconda consecutiva in casa, che non ha bisogno di nemmeno di processi o analisi particolari, ma che va cancellata immediatamente, in vista della gara di mercoledì con Pistoia in cui, per forza di cose, la Benedetto non potrà permettersi di scendere in campo con lo stesso spirito visto ieri sera. Deciso, tranciante, ma estremamente lucido Mecacci, che dopo aver fatto i complimenti ad una Mantova che meritatamente ha portato a casa i due punti, ha lanciato un chiaro messaggio anche alla squadra, colpevole di aver affrontato questo impegno con "troppa leggerezza", pur tenendo considerato del tour de force attraversato in questi ultimi mesi. Nessun caso, ma il tecnico toscano ha voluto dare una scossa all’ambiente: "la stagione è ancora lunga e farle prendere una brutta piega con prestazioni di questo tipo sarebbe un vero peccato".

g.p.