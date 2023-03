Mecacci: "Si è vista la differente energia tra le due squadre, ma non abbiamo mollato"

La Tramec si sveglia troppo tardi e la Coppa Italia resta solo un sogno. Qualche rammarico per una partita non giocata al meglio e inseguita dall’inizio alla fine, in cui la stanchezza dei 40 minuti infuocati giocati la notte precedente in semifinale e l’assenza di Moreno hanno avuto un peso specifico notevole, ma resta anche la consapevolezza di aver dimostrato di potersela giocare alla pari con squadre di prima fascia come Cantù e Cremona. "Oggettivamente credo si sia vista la differenza di energia delle due squadre. Abbiamo avuto il merito di non mollare e di averci creduto fino in fondo, restando attaccati alla partita: non so realmente quanta paura gli abbiamo fatto, ma quando siamo arrivati a -4 a un minuto dalla fine, qualche speranza si era riaccesa – commenta coach Mecacci nel post-gara –. Gridano vendetta purtroppo i tanti tiri sbagliati da sotto, che ci avrebbero potuto regalare un finale diverso, però credo che Cremona abbia meritato di portare a casa questa Coppa, avendo condotto dall’inizio alla fine".

Sconfitta sì, ma con ulteriori certezze per affrontare al meglio il finale di stagione. "Usciamo dal campo non soddisfatti, perché quando si perde non lo si può mai essere, ma mi piacerebbe fossimo consapevoli: abbiamo dimostrato di poter giocare due partite d’intensità clamorosa contro avversarie di qualità e fisicamente più performante di noi, a meno di 24 ore di distanza l’una dall’altra, e senza un giocatore importante. E’ stato un bellissimo percorso, che non pensavo potesse arrivare a questo epilogo, ovvero poterci giocare la finale, ma l’abbiamo fatto e abbiamo dimostrato che non siamo arrivati qui per caso, meritando. Adesso ci aspettano le ultime due partite, tra cui lo scontro diretto con Pistoia. Poi arriverà la fase ad orologio, contro squadre di spessore e piazze storiche. Sarà un percorso divertente e dovremo arrivarci al meglio anche dal punto di vista fisico. E’ un processo lungo, partito da agosto: se si legge il roster – prosegue Mecacci – non eravamo accreditati per stare a questi livelli, ma con il lavoro, la disciplina e la serietà con cui lavorano i ragazzi ce lo siamo costruito. Essere nell’elite del campionato di A2 è qualcosa che non va disperso".

Giovanni Poggi