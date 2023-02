Mecacci: "Tramec moscia contro Nardò Un bagno d’umiltà per preparare Forlì"

Come all’andata, Nardò fa di Cento un sol boccone e infligge la quinta sconfitta in campionato ai ragazzi di Mecacci. Su una cosa non ci sono dubbi, se c’è da trovare una bestia nera della Tramec in queste ultime due stagioni, quest’ultima va ricercata nella squadra salentina, vittoriosa nei tre dei quattro precedenti con i biancorossi. Cento punti subiti, oggettivamente troppi, ma che non sorprendono nemmeno, considerata la consueta produzione offensiva dei pugliesi: il compito principale della Benedetto consisteva nel contenerla il più possibile, sfruttando la propria arma letale, la difesa. Un piano fallito praticamente fin da subito, nonostante qualche toppa messa qua e là nel corso del terzo quarto (dal -12 al -2 in un amen, sul 63-61, ultimo punto d’incontro del match), in una partita in cui Tomassini e compagni sono scivolati fino al -20 (95-75 a 4’ dal termine), passivo reso meno amaro sulla sirena finale. Una serata no, in cui sono sicuramente pesate le assenze (Toscano e Ulaneo sempre ko), ma che non valgono come alibi, visto che Nardò ha ruotato in sei, priva di Ceron, Parravicini e Borra. "Abbiamo bissato la gara dell’andata: sono state le nostre due partite peggiori dell’anno. Nardò ha giocato una partita solida, pur essendo senza giocatori importanti, stando sempre avanti con merito e giocando con grande ritmo. Hanno punito tutte le nostre scelte difensive, prendendo fiducia fin dai primi possessi. Noi abbiamo giocato una brutta partita, moscia, facendo tutto il contrario di ciò che ci eravamo detti alla vigilia – ha commentato coach Mecacci nel post-gara –. Sapevamo delle loro potenzialità sia dal perimetro che nel correre il campo, situazione che li esalta specialmente in casa, e sapevamo che per vincere avremmo dovuto limitare le palle perse: all’intervallo però eravamo già a quota 13, un dato allucinante. Quando ciò accade, va solamente accettato il risultato e ripartire chiudendosi subito in palestra a lavorare per non ricadere in questi stupidi errori. Questo ko vale come un bagno d’umiltà, ora ci aspetta una sfida molto difficile contro Forlì".

Giovanni Poggi