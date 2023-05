Mecacci: "Una sfida affascinante Ora vediamo come sta Toscano"

A fine gara arrivano anche le parole di coach Mecacci (foto), che però riesce a giocare decisamente poco per il successo conquistato a Cremona. "Bisogna fare i complimenti ai ragazzi, è stata una partita strana con rotazioni strane. Noi siamo in una situazione drammatica ormai da diverse settimane. Negli ultimi due giorni non abbiamo avuto a disposizione Archie che ha avuto un attacco di influenza ed alla fine ha dovuto giocare per trenta minuti. A Cremona mancavano giocatori importanti per la loro rotazione, ed è evidente come il mio collega abbia cercato di dare spazio a tutti in vista dei playoff. Dobbiamo essere contenti perché interrompiamo una striscia di 5 sconfitte consecutive, anche se avevamo milioni di alibi. Ci scocciava essere l’unica squadra che non aveva vinto in questa fase ad orologio, ci siamo tolti la soddisfazione di battere Cremona anche se al termine di una gara in cui non c’era molto in palio. Ci siamo riappropriati del quinto posto, sicuramente l’accoppiamento con la Fortitudo è affascinante e ci sarà anche il palazzetto pieno che è una cosa che non fa mai male. In questo momento gioire non è semplice perché se si è rotto Toscano, significa che non giocherà i playoff. In questo momento non voglio fare l’allarmista, speriamo sia soltanto una contrattura, altrimenti dovrei fare i conti con l’ennesima tegola".