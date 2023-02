Meccariello: "Invertire la rotta: per noi stessi, il presidente e per tutti i tifosi che ci seguono"

Biagio Meccariello cerca di guardare avanti, ma negli occhi del difensore centrale della Spal c’è ancora il finale di Marassi. Già, perché dopo 77 minuti di resistenza dura e pura, i biancazzurri sono stati messi al tappeto dalle reti di Dragusin, Gudmundsson e Salcedo. E il numero 6 – fino a quel momento perfetto – non è esente da colpe, in maniera particolare sul gol del raddoppio del Grifone quando si è fatto rubare banalmente la palla innescando il contropiede avversario. "Il punteggio è chiaramente troppo pesante, perché per lunghi tratti della gara la prestazione della Spal è stata positiva – commenta Meccariello –. Siamo stati ordinati, abbiamo sofferto ma eravamo in partita, e sentivamo di poter gestire la situazione fino alla fine. Purtroppo non è andata così: e il gol di Dragusin sugli sviluppi di un calcio piazzato ha cambiato l’inerzia del match". L’amarezza dell’ex difensore del Lecce è enorme, ma prevale il desiderio di non arrendersi e lottare fino alla fine per centrare una salvezza complicata ma ancora alla portata della Spal. "Tornare subito in campo contro il Frosinone può aiutarci – continua Meccariello –. Con mister Oddo abbiamo iniziato un nuovo percorso, con una serie di finali da affrontare da qui alla fine della regular season. Col Genoa abbiamo perso, ma la prestazione è da considerarsi positiva, a prescindere dagli episodi che ci hanno condannato. Ora ci attendono altre finali, da giocare col giusto atteggiamento: lo dobbiamo a noi stessi, ai tifosi e al presidente: questa situazione non ci fa stare bene e contiamo di invertire la rotta a partire dalla gara col Frosinone".

s.m.