Meccariello: "Spal in C? Sarebbe un suicidio"

"Retrocedere in serie C sarebbe un suicidio per tutti". Biagio Meccariello non usa mezzi termini per definire l’eventuale discesa della Spal negli inferi, assicurando il massimo impegno per risalire la classifica, a partire dai prossimi scontri diretti. "Sarebbe assurdo non fare di tutto per salvare la categoria – spiega il difensore biancazzurro –, quindi non ci resta che vincere le prossime due partite e rimetterci in carreggiata".

Qual è il suo bilancio personale della stagione?

"Non sono assolutamente soddisfatto, perché il mio rendimento è funzionale a quello della squadra. Avrei dovuto fare di più, posso fare di più. È una situazione particolare che tutti stiamo pagando, dispiace trovarci in questa posizione di classifica: quando arrivai a Ferrara non mi sarei mai aspettato tutto questo, anche perché le intenzioni della società erano completamente diverse. Nella vita però ci sono delle difficoltà da superare, anche se finora non ci stiamo riuscendo".

Avverte la pressione della responsabilità di doversi salvare a tutti i costi?

"A me pesa tantissimo, non riesco ad essere tranquillo e nemmeno fare un giro in città con la mia bimba: nella vita non mi piace fare brutte figure e mi dispiace parecchio per i tifosi. Anche sui giovani questa situazione incide abbastanza, ma abbiamo ancora la possibilità di tornare in pista".

Mister Oddo dopo la gara con la Ternana era piuttosto demoralizzato...

"Eravamo tutti abbattuti, non solo lui. Pensavamo e speravamo di conquistare una vittoria che ci avrebbe dato una boccata di ossigeno, non so cosa sia successo nella ripresa. Sicuramente la nostra interpretazione è stata disordinata, ci siamo abbassati tanto e non siamo più riusciti ad essere aggressivi e accorciare coi tempi giusti. Inoltre, la Ternana ha giocatori di livello e qualità, e può capitare di subire il gol del pareggio. Avrei voluto vivere un giorno di festa, ma non è andata così".

Cosa ne pensa della decisione di tornare in ritiro?

"In passato ho trascorso una stagione effettuando tre mesi in ritiro. E passammo dall’ultimo posto alla salvezza senza passare per i playout. Se fosse la soluzione, andrei in ritiro tutte le settimane fino alla fine del campionato. Ci sono annate che partono male, mi è già capitato, ma a volte la reazione del gruppo fa la differenza. Capita che ci siano giocatori esperti a cui non pesa, mentre i giovani ne risentono di più, e la Spal ne ha tanti".

Tre allenatori diversi sono lo specchio di questa stagione... "Col presidente Cellino mi capitò di averne addirittura cinque! Comunque, quando ci si ritrova in questa situazione significa che sono stati commessi degli errori, a partire dai giocatori". Come spiega una difesa che subisce gol da 11 gare di fila? "Non avere un assetto definitivo per tanti motivi pesa. Mi è capitato di fare dei filotti di vittorie, ma la disposizione della difesa era sempre la stessa. Purtroppo abbiamo avuto degli infortuni e altre situazioni che ci hanno impedito di avere una certa stabilità".

