Medaglie e record personali per i cadetti cussini a Castelfranco

Buon inizio di stagione outdoor per i Cadetti del Cus Ferrara, tutti nati 20082009, impegnati Castelfranco Emilia, nelle prove valide per i campionati di società. Tutti i giovani atleti cussini in gara hanno portato a casa un primato personale e alcuni anche una medaglia. Nelle corse, ottimo esordio nei 300 metri della velocista Giorgia Francioso, che ha dominato la sua serie con un buon 44 netto chiudendo in seconda posizione. Migliorati i tempi nei m 1000 di Virginia Pelati e Margherita Reggi, classificatesi nona e decima in una serie unica di venti concorrenti. Virginia, con il tempo di accredito di 3:32.81, ha corso in 3:31.0; Margherita ha ottenuto un 3:37.6 abbassando di quasi 15 secondi il suo precedente personale.

Doppietta sul podio per le giavellottiste Amelia Angelini e Sara Cirulli, rispettivamente seconda e terza con le misure di m 26,32 e m 24,94con deciso miglioramento dei loro primati personali. Anche la compagna Arianna Fava si è migliorata lanciando m 20,71 entrando in finale e chiudendo settima.

Nella gara del giavellotto maschile buona prestazione di Nicola Cipriano, che ha migliorato il suo precedente record con una serie di lanci tutti al di sopra dei 30 metri fino al migliore di m 34,97, che l’ha portato ai piedi del podio in quarta posizione complessiva. Si prospetta dunque una stagione ricca di soddisfazioni per i giovani atleti del Cus, segno che il loro impegno negli allenamenti e l’affiatamento del gruppo stanno dando buoni frutti. Altri ferraresi in gara a Castelfranco: Francesco Piccinini della Polisportiva Centese 6:59.2 nei m 2000; per la categoria Ragazzi, sei atlete dell’Atl. Copparo hanno gareggiato nel salto in lungo: si tratta di Agata Mazzini, che ha vinto con m 4,52, Federica Tumiati ottava con m 3,70, Giorgia Barducco decima con 3,63, Francesca Barducco m 2,73, Giulia Bosi 2,59 e Sara Sinz m 2,36; Tumiati, Mazzini, Finessi e Barducco si sono imposte nella staffetta 4x100 con il tempo di 56.3; Giulia Bosi è giunta terza nel vortex con m 29,24 e la compagna Sara Sinz dodicesima con m 14,39.

I prossimi appuntamenti per le categorie giovanili sono al Campo scuola di Ferrara mercoledì 19 e 26 aprile con la fase provinciale dei Campionati di Società Ragazzi e Cadetti, e il Campionato Regionale di staffette di domenica 23 aprile a Rubiera.